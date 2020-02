Señor se queda dormido tras pagar miles de dólares para ver el Super Bowl

En redes sociales, circularon las imágenes de un hombre que fue captado dormido tras haber pagado miles de dólares para ver el Super Bowl LIV celebrado durante el pasado domingo en Miami, Florida.

En su cuenta de Twitter, la periodista deportiva Karisa Maxwell compartió un video en torno al caso y manifestó lo siguiente: "De alguna manera, este hombre está dormido durante el #SuperBowl. Apenas estamos en el primer cuarto".

Rápidamente el video se hizo viral en diversos espacios en redes sociales y también fue replicado por varios medios de comunicación con peso a nivel internacional.

Como era de esperarse, cientos de usuarios en redes sociales criticaron al sujeto debido a que miles de personas desearían haber podido acudir a la máxima justa deportiva de la NFL.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We´re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ