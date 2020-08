Así se jugarán los enfrentamientos de semifinales en la UEFA Champions League

LISBOA.- El fútbol francés tendrá por primera vez en su historia a dos de sus equipos en las semifinales de la Liga de Campeones tras la clasificación del Olympique Lyon, que venció al Manchester City (1-3) y que acompaña al París Saint Germain, que obtuvo su pase el pasado jueves tras batir al Atalanta (2-1).

Para ambos conjuntos será la segunda vez que estén incluidos entre los cuatro mejores del torneo. El París Saint Germain consiguió estar a orillas de la final hace quince años, en la temporada 1994-1995 pero fue eliminado por el Milán.

El Lyon se reencontrará con el Bayern Múnich, el rival que le privó de pujar por el título en la campaña 2009-2010. El conjunto bávaro alcanzó la final.

Ni el equipo de Rudi Garcia ni el del alemán Thomas Tuchel lograron nunca alcanzar la final de la máxima competición continental. El Lyon jugará contra el Bayern y el París Saint Germain contra el Leipzig en el doble duelo entre representantes franceses y alemanes.

La única vez en la que hubo dos equipos galos en semifinales de un torneo europeo fue en la Copa de la UEFA en 1992-1993 con el París Saint Germain y el Auxerre. Ambos fueron eliminados por el Juventus y el Borussia Dortmund, respectivamente.

