Son Texanos... ¡de sangre regia!

MONTERREY.- Son regios, pero también texanos de corazón y apasionados... el club ´Somos Texans México´ vive las temporadas entre amigos y familia, sabe que tal vez este 2020 sea una temporada atípica, pero no bajarán la guardia para ver los juegos de los Texanos de Houston, equipo de la NFL que siguen y aman.

Después del juego en la Ciudad de México (en 2016), cuando los Texanos enfrentaron en el Estadio Azteca a los Raiders de Oakland, Roberto Elizondo, fundador del club, se dio cuenta de la fanaticada de Houston que había en el país.

Así con entusiasmo y dedicación, los integrantes fueron llegando y uniéndose a esta gran familia. Alberto Valdez, otro integrante de ´Somos Texans México´, destaca la unión que existe y el respeto.

"No puedo ser el único loco aquí en la ciudad, así que buscando en los grupos los encontré y acudí al punto de reunión con toda mi familia, ya que es 100% familiar. Me gustó y ahí me quedé´´, nos cuenta Valdez, quien presume su jersey de Deshaun Watson, el quarterback estrella de Houston.