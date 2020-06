Seguidores del Liverpool salen a las calles tras ganar la Premier League

Londres.- Los aficionados del Liverpool salieron este jueves a la calle a celebrar el título de campeones de la Premier League que han conseguido por primera vez en los últimos treinta años.

Armados con banderas y bengalas, los aficionados del club inglés se amontonaron en los alrededores del estadio de Anfield, donde comenzaron a celebrar por la noche el trofeo.

El Liverpool se alzó como campeón de la liga inglesa por primera vez desde la temporada 1989-1989 tras la derrota del Manchester City a manos del Chelsea.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, pidió a los aficionados mesura con las celebraciones debido a la situación actual con el coronavirus.

El alemán abogó porque se celebrase en casa y que como mucho salgan al portal de sus domicilios.

En redes sociales también se aprecia el momento en que los jugadores del Liverpool celebran la obtención del nuevo título de Liga.

Asimismo, la cuenta oficial del Liverpool publicó un emotivo video, teniendo como música de fondo la mítica canción "You´ll Never Walk Alone".

Tell the world...



We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda