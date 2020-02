Se viene otra novela en la ciudad... Carioca se tambalea

El mediocampista de Tigres, Rafael Carioca, aseguró que su contrato vence en agosto de este año, por lo cual, se le vincula con el Gremio de Porto Allegre, de su país, por lo cual, podría emigrar del equipo al finalizar el Clausura 2020, aunque en Tigres, tienen la opción de renovarlo un año más.

Carioca habló en conferencia de prensa previo al duelo del próximo domingo ante Santos, y ahí admitió que tuvo varias propuestas, de Gremio e incluso del futbol de China, sin embargo, él pidió renovar y no lo han hecho.

"Llegó una propuesta de Gremio, otra de China para mí, pero Tigres no estaba de acuerdo, yo tengo contrato y voy a cumplirlo, estoy tranquilo aquí. Yo pedí (al representante) que viniese a Tigres e intentar una renovación y todavía no renuevo. Ya voy a cumplir mi contrato y después a ver qué pasa", aseguró Carioca.

"Mi voluntad es quedarme, ya hablé de eso con la directiva, ya hablé con Miguel hace tiempo y no ha hablado conmigo. Yo estoy tranquilo, mi parte yo la estoy haciendo, voy a trabajar y mi voluntad es renovar con Tigres pero no tengo respuesta y no hablo más", aseguró.

Ante esta situación, el presidente del club felino, Miguel Ángel Garza, confirmó que en efecto el vinculo de Rafael de Souza vence en agosto de este año, pero que Tigres tiene esa opción de ampliar un año más, por lo que espera llegar a un acuerdo con el jugador.

"Realmente vence en el 2020 y nosotros tenemos una opción hasta el 2021, pero lo más interesante de esto es la voluntad del jugador y si su voluntad es de interés en el club, pues el club también tiene interés en el jugador.

"La verdad no se puede hacer una novela como dicen que se va a hacer una novela de esto, si la voluntad del jugador es quedarse y la voluntad del club también pues a todo dar. Sí ha estado en contacto Toño (Sancho) que ha estado viendo esta cuestión con su representante, no se ha llegado a lo que se quiere las dos partes, pero sí ha habido contacto", detalló el dirigente.

Respecto a las supuestas ofertas que mencionó el mediocampista, el directivo negó que hayan solicitado al jugador de manera formal, por lo cual, no opinará nada al respecto "a mí no me ha llegado ninguna (oferta), no me ha llegado ninguna propuesta por escrito".