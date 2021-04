Se tambalea la Superliga Europea: Chelsea FC prepara su salida

La Superliga Europea estaría en un momento clave, pues uno de los Clubes Fundadores estaría preparando su salida: se trata del Chelsea Football Club, pues de acuerdo a reportes de la BBC, el propietario del equipo habría pensado mejor su decisión.

De acuerdo a los reportes, Roman Abramovich, dueño del Chelsea, habría concedido escuchar a los aficionados del club londinense y ya prepara la papelería necesaria para retirarse de la Superliga.

?? 'We're fans not customers.'



Noisy outside of Stamford Bridge still pic.twitter.com/xUwuJmWCen