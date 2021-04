¡Se molesta! Gignac aclara que él no es parte de ninguna campaña electoral

A través de redes sociales el delantero estrella de los Tigres, APG se molestó pues asegura que usaron su identidad en una campaña que él no autorizó.

En cuestión la campaña es del candidato a Gobernador por MC, Samuel García.

El 'Bómboro' destacó que los temas de elecciones prefiere evitarlos para que la ciudadanía sea la encargada de emitir sus votos por el mejor candidato.

"Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Eso se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política.

"Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos, y ellos saben que yo no participo en este tipo de cosas", explicó.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el próximo 6 de junio, cuando 94 millones de están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos.