Sami Khedira anuncia su retiro: ganó una Champions con el Madrid y una Copa del Mundo con Alemania

Sami Khedira, centrocampista alemán que militaba en el Herta Berlín, anunció su retiro definitivo de las canchas, tras 17 años de carrera jugando al máximo nivel.

After the match on Saturday it´s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. ???? pic.twitter.com/tCkwb38PgE