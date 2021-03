Russell Westbrook, más vivo que nunca: hace historia en la NBA

Al inicio de la temporada, el futuro de Russell Westbrook era incierto: venía de fracasar con los Houston Rockets, y se hablaba mucho de su mala actitud dentro del vestidor; y aunque algunos equipos contendientes se pelearon su traspaso, finalmente recaló en los Washington Wizards y la decisión fue ampliamente criticada.

Sin embargo, hoy por hoy es un referente en el equipo, y ha firmado una actuación histórica, no sólo para la franquicia, sino para toda la NBA: logró hacer el primer triple-doble* con más de 35 puntos y 20 asistencias, un hito inédito en la historia de la liga.

