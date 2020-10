BRASIL.- Ronaldinho Gaúcho, dio a conocer mediante un video en sus historias de Instagram que ha dado positivo a Covid-19.

"Me he hecho el examen. He dado positivo de Covid-19, estoy asintomático, todo bien, les deseo todo lo mejor", dijo el video.

El excusador se encuentra en Belo Horizonte, donde iba a participar para un evento benéfico.