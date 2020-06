Roenis Elías: "Quiero jugar beisbol"

MONTERREY.- El miércoles 30 de octubre del 2019, el lanzador cubano Roenis Elías festejaba el título de Serie Mundial que su equipo, los Nacionales de Washington, ganaban ante los Astros de Houston en el beisbol de las Grandes Ligas.

Casi ocho meses después de aquella fiesta, el serpentinero ya se alista para la temporada 2020 de la gran carpa, y en entrevista exclusiva para ADN Plus de Azteca Noreste, lanza duras palabras.

"Lo importante es jugar al beisbol, que los fanáticos vean ese show que es lo que uno le brinda a la gente, se ha perdido el amor por el beisbol ahorita, nada más se habla de dinero y no se concentra en lo que uno quiere, que es jugar al beisbol", dijo.

Sobre su posición con respecto a las diferencias que se presentaron entre dueños de equipos y peloteros, Elías fue claro.

"Lo que quiero es jugar al beisbol porque es lo que me gusta, me corre por la sangre, es parte de mi vida, no me importa dónde se juegue, si tenemos que ir a Marte a jugar, allá yo voy, para darle esa alegría a los fanáticos, que sé que lo necesitan, la gente quiere ver el deporte", apuntó.

Por otra parte, Roenis aseguró que los Nacionales tienen con qué obtener el Bicampeonato.

"Perdimos a Anthony Rendón, pero agregamos buen pitcheo al bullpen, trajimos a Harris de Houston, a Eric Thames de Milwaukee que es un tipo de mucha fuerza, a Starlin Castro de los Marlines, que el año pasado dio 22 jonrones, entonces pienso que sí se puede retener el Campeonato", puntualizó.

SE INCLINA POR TIGRES

Roenis, por temas personales y familiares, mantiene fuertes nexos con la ciudad de Monterrey, Nuevo León y, por tanto, se ha visto inmerso en la pasión que existe en esta ciudad por el futbol soccer, por lo que entre sonrisas nos revela hacia qué colores se inclina.

"No soy futbolero, no soy fanático, pero me gusta la afición de los Tigres, el padre de mi esposa me llevó al estadio de los Tigres y me gustó la pasión, con la fuerza que se vive el futbol ahí... si me tengo que inclinar por alguien sería por el equipo de Tigres", indicó.