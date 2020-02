Rodolfo Pizarro tiene los 'días' contados en Rayados

Duilio Davino, presidente de Rayados, afirmó que el jugador no viajó a Aguascalientes para arreglar su situación con el Inter de Miami, pero si no se concreta, lo esperan en León

El delantero Rodolfo Pizarro recibió un permiso de dos días para resolver su situación sobre el posible traspaso al Inter de Miami y en caso de no concretarse se reportará con el equipo para medirse al León, dentro de la quinta fecha del Torneo Clausura 2020.

El presidente del conjunto albiazul, Duilio Davino, dejó en claro si el jugador no resuelve la situación sobre su futuro, tendrá que reintegrarse al plantel en dos días.

"No viaja (a Aguascalientes), porque le dimos dos días para ver si arreglábamos este problema; si no llega a nada, el jueves se presenta en León, hasta ahorita no hay nada más.

"No (estaba contemplado para viajar) le damos dos días para ver si se puede ya terminar esto, si no el jueves llega a León", expresó ayer el dirigente antes de emprender la travesía con el equipo a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa en partido pendiente de la primera jornada.

Davino añadió que él ya no tiene nada que ver en la negociación de los albiazules con el conjunto de la Major League Soccer (MLS) para contar con los servicios del jugador y que todo está en manos de los abogados de los Rayados de Monterrey.

Puede interesarte...

"Yo ya no tengo nada que ver, lo traen los abogados y veremos si se hace lo del famoso depósito (de la cláusula de rescisión de contrato que ascendería a cerca de $20 millones de dólares)", aseveró.

Respecto a la posible salida de Rodolfo Pizarro, habló el defensa César Montes y dijo como persona lo extrañarán, pero que futbolísticamente no les pesará la ausencia del delantero en caso de emigrar al balompié de la MLS.

"Pizarro es para nosotros un jugador muy importante, sabemos la calidad que tiene, pero como plantel no nos pesaría su ausencia, es importantísimo para nosotros.

"Sabemos la capacidad que tiene en el campo, en el tema de amistad nos va a doler si se va, en lo deportivo es decisión de él, queremos que se quede, esperemos que tome la mejor decisión", puntualizó.