Rinden tributo a Kobe Bryant en el Super Bowl

Previo al inicio del Super Bowl LIV, los 49ers de San Francisco y los Jefes de Kansas City, se pararon en el campo con nostalgia y guardando respeto en honor a Kobe Bryant, su hija Gigi y el las 7 personas más que murieron en un accidente de helicóptero la semana pasada en la zona de Calabasas, California. Además se recordó con cariño al integrante del salón de la fama, Chris Doleman.

La semana fue dura para el mundo del deporte, pero especialmente para el de los Estados Unidos, que perdió el domingo pasado a Kobe, uno de los mejores deportistas de la historia, y un hombre que marcó un antes y después en el baloncesto.

Doleman, una figura que tiene su lugar en el Salón de la Fama, también falleció, pero por enfermedad, y se le recordó como un jugador destacado de la NFL.

Con emotividad fueron todos recordados en las pantallas del Hard Rock Stadium.

Lot of love for the Mamba at the Super Bowl ?? @brkicks pic.twitter.com/8FqFhrl6Kd