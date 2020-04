Ricardo La Volpe se retira de las canchas, dejará de ser técnico

Durante una entrevista ante la prensa especializada, el célebre exfutbolista y director técnico argentino dio a conocer que su trayectoria como estratega llega a su fin.

En cambio, ahora buscará dirigir su futuro profesional a ejercer como director deportivo, ocupación a la que ha tenido deseo de migrar desde hace 10 años.

"Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me se pasó la edad, ya me pasó esa presión", Ricardo La Volpe.