Ricardo Ferretti será operado de la cadera derecha

"Tenía que haberme operado de la cadera hace un año del lado derecho y debido a la pandemia no se pudo, ya pasaron nueve meses y el desgaste me lleva a tener que esperar a la fecha FIFA para solucionar este asunto", dijo el Tuca, quien salió apoyado en muletas al partido de su equipo que perdieron 1-0 ante Toluca en el Estadio Universitario.

En el 2013 el técnico fue intervenido quirúrgicamente del costado izquierdo de su cadera, motivo por el que durante algunas semanas se apoyó en un basto y muletas.

Sobre la renovación de su contrato señaló que las pláticas están dadas para firmar una extensión de la cual no quiso brindar detalles: "Llevo una plática con mi directiva, tenemos el compromiso de continuar. Han visto la declaración de mi directiva y la mía, estamos comprometidos, no estoy preocupado. Hay compromiso de ambas partes, ya dimos nuestra palabra y la firma del contrato en cualquier momento se puede dar", explicó Ferretti.

Sobre la derrota de su equipo el Tuca dijo estar preocupado por la falta de contundencia en el ataque y lo vulnerable de su defensiva en jugadas aéreas:"Después del minuto 25 el Toluca juega atrás de su media cancha con once, no es sencillo, aún si se tuvieron oportunidades. Para entrar tienes que abrir, tuvimos oportunidades de gol y cuando no caer hay el pensamiento de otras variantes, las buscamos", apuntó.