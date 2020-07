¿Cuál es el estado de salud de Rey Mysterio tras lucha ante Seth Rollins?

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 19 de julio se llevó a cabo el gran combate donde la regla principal era sacarle el ojo a su contrincante denominado "Ojo por Ojo" dentro de Extreme Rules entre Rey Mysterio y Seth Rollins.

Rey Mysterio se enfrentó a Seth, el pasado 11 de mayo donde tuvo una fuerte lesión en el ojo con el filo de un escalón metálico en el Monday Night Raw.

El domingo pasado el dueño del 619, quiso vengase de su oponente tratando de dañar su ojo, pero no fue así, y volvió a ser víctima de un brutal ataque en su ojo lesionado.

Qué le meta una demanda Ww por daños y perjuicio a su salud.

Seth Rollins vs. Rey Mysterio - Eye for an Eye Match: #ExtremeRules, July 19 2020 | Results pic.twitter.com/XbvUScpRDf