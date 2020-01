Revelan la identidad de las otras víctimas que murieron junto a Kobe Bryant

La policía de Los Ángeles ya tiene identificadas a todas las víctimas que murieron durante el accidente en helicóptero en el que viajaba la exestrella de la NBA, Kobe Bryant.

En total, estuvieron involucrados en el fatal accidente tres adolescentes, tres mujeres adultas y tres hombres adultos, informó el diario New York Times.

Kobe viajaba en un helicóptero privado junto a su hija, Gianna "Gigi" Bryant, de 13 años, también aficionada al basquetbol. Cuando le preguntaban si creía que Gianna llegaría a jugar en la NBA como él, no dudaba en afirmar sonriente: "Por supuesto. Siempre me preguntan que si me hubiera gustado tener un hijo para seguir mi legado y digo, no hace falta, la tengo a ella".

Con ellos viajaba la familia Altobelli. John Altobelli, de 56 años, era una leyenda local en los deportes de Newport Beach. Era el entrenador más longevo del equipo de baloncesto de la Universidad de Orange County y un personaje querido en la ciudad. Su hija, Alyssa Altobelli, tenía 13 años y era compañera de equipo de Ginna Bryant. El domingo iban en helicóptero a jugar un partido contra un equipo de Fresno en la Mamba Sports Academy, cerca de donde se produjo la tragedia. Con ellos viajaba además Keri Altobelli, esposa de John y madre de Alyssa.

También estaban Christina Mauser, de 38 años, quien había sido entrenadora de baloncesto en Harbor Day School, donde iba la hija de Bryant. El jugador la escogió personalmente para que fuera su asistente en la academia Mamba.

La tragedia dejó una tercera familia destrozada en la localidad. Payton Chester era otra compañera del equipo de Ginna Bryant que viajaba en el helicóptero al partido. Iba con su madre, Sarah Chester.

Por último, Ara Zobayan, de 50 años, fue el piloto que no pudo superar las duras condiciones climáticas. Era, además, esposo de Sarah y padre de Payton. Un alumno suyo en una academia de vuelo contó a Los Angeles Times que Zobayan era el piloto personal de Bryant y una referencia para aficionados a volar en el sur de California.