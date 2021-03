Reto: ir a Tokio y ganar presea

Los Juegos Olímpicos de Tokio están a la vuelta de la esquina, y un selecto grupo de atletas mexicanos busca arduamente el ticket que los lleve a la máxima justa deportiva del orbe.

Uno de ellos es Julián Ayala Navarrete, esgrimista que ya tuvo la oportunidad de participar en una justa veraniega, esto, en Río de Janeiro 2016... y que habló para ADN Plus de los pasos a seguir.

"Lo primero es asegurar una buena participación en Budapest, regresar, y hay un selectivo nacional el día 18 (de marzo) en Jalisco para asegurar la plaza, y de ahí asegurar el preolímpico", dijo Julián.

El nacido en Yucatán volará el próximo fin de semana a Hungría para el Campeonato Mundial de la Especialidad, y habla de lo seguro que se siente gracias al trabajo que ha realizado.

"El año pasado para estas fechas había incertidumbre en la parte deportiva, pero ahorita con estos seis meses que hemos entrenado en el Inde ha sido formidable, en poco tiempo pude desarrollarme de forma física, esgrimística y sicológicamente para este momento".

Pero el sueño del representante de Nuevo León va más allá, busca los Olímpicos y darle a México una medalla que en esta disciplina no se da desde 1968.

"Lo he estado soñando desde muy chico, desde que empecé en el futbol, cinco o seis años tenía cuando empezó el sueño de llegar, de aspirar grande, y conforme fueron pasando los años me di cuenta que habían esos metales olímpicos y así lo empecé a soñar, obvio no es sólo soñarlo, hay que prepararnos, necesitamos de un equipo, atletas, compañeros, un entrenador, un instituto que nos pueda apoyar, porque no sólo soñando se consiguen las cosas, hay que trabajar".

El orgullo mexicano del esgrima cierra diciendo lo que el esgrima es para él: "Es un estilo de vida, llevar un arma en mi mochila es parte de mi, el día a día, algo que tengo que estar haciendo para prepararme".

KENIA LECHUGA, A UN PASO DE TOKIO

La remera santiaguense Kenia Lechuga, se colocó a tan solo un paso de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio, al avanzar a la final A del torneo preolímpico Continental celebrado en Río de Janeiro, Brasil.

Kenia, finalizó con un tiempo de 07:54.630 logrando el primer lugar de su heat, y además fue el segundo mejor de la competencia, solo por debajo de la paraguaya Alejandra Alonso.

La final será este viernes en la laguna Rodrigo de Freitas del país sudamericano.