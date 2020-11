Lecciones de domingo: Sorpresas te da la vida... ¡Y también la NFL!

Packers (34) vs 49ers (17) El partido del Jueves por la Noche estaba cantado, ya que los chicos de la bahía podrían apodarse los chicos del hospital o algo similar. Algunos lesionados, otros contagiados de Covid-19, los que quedaron trataron de defenderse como pudieron del ataque de Aaron Rodgers, pero se necesita de un equipo completo para vencer a los Cabezas de Queso.



Broncos (27) vs Falcons (34) Por primera vez en la temporada, los de Atlanta ganan dos partidos seguidos, aunque, para no perder su costumbre, casi dejan ir la victoria al final. Entendamos que entre un marcador de 20-3 al medio tiempo a un 34-27 en el último cuarto hay mucha mediocridad acomodada desde hace varias temporadas y les urge sacudírsela. Lo que sí es seguro es que no pierden en la semana 10 y eso porque descansan.



Seahakws (34) vs Bills (44) El balance entre una defensiva que mantuvo al pasador fosfo-fosfo, Russell Wilson, en el suelo e incómodo, capturado cinco veces, interceptado dos y con dos balones perdidos, y una ofensiva en la que su contraparte, Jared Allen, estuvo bastante acertado, con 31 de 38 pases, 415 yardas y tres anotaciones es la victoria. Ahora los Bills están en la cima de su división, en la que los Patriots son sotaneros. ¿Quién lo diría?



Ravens (24) vs Colts (10) Jugársela en 4 y 1 es tan emocionante... como desilusionante. Rivers no es el pasador más confiable ni seguro y los Colts pagaron con la derrota esta certeza. Los de Baltimore impusieron una nueva marca en la liga al convertirse en el primer equipo en anotar más de 20 puntos en 31 partidos seguidos de temporada regular. ¿O creían que iba a decir que era el equipo con más asesinos o golpeadores de mujeres en activo? No, Ray Lewis ya se retiró y a Ray Rice nadie más lo contrató.



Texans (27) vs Jaguars (25) Los de Texans llevan dos triunfos sumados en esta campaña y los dos contra estos rivales de divisón. El pasador Deshaun Watson fue certero en los momentos precisos, y si bien los felinos de Florida pudieron llevarse el triunfo al final, el ser novato le pesó a Jake Luton, quien está cubriendo al lesionado Gardner Minshew II. Con un récord de 1-7, los Jaguars ya esperan el draft.



Panthers (31) vs Chiefs (33) Si me hubieran apostado el sueldo a que este juego no lo ganaban los actuales campeones, sino que lo perdían los de Carolina, específicamente su pateador, estaría en problemas. Afortunadamente, no tomé apuestas en este partido que se complicó tanto para Mahomes y su pandilla, quienes tendrán la semana de descanso para reflexionar sobre sus errores que les pueden costar el playoff. Los Panthers recibirán en casa a unos Buccaneers que estarán buscando quién se las pague, así que más les vale estar preparados.



Lions (20) vs Vikings (34) Matthew Stafford, pasador de Detroit, cerró fatal una de las peores semanas de su temporada. Confinado sin entrenar por Covid-19, salió errático y, para colmo, conmocionado. Mientras tanto, los de Minnesota celebran dos cosas: que por segunda ocasión consecutiva a su pasador no le interceptaron (a Kirk Cousiins le gusta esto) y que por primera vez ganan en casa. Así el nivel. Si quieren pensar en grande, tienen que empezar por ganar su próximo juego, que es divisional contra Chicago, el próximo Lunes Por la Noche.



Bears (17) vs Titans (24) Con un récord de 6-2 los de Tennesee deberían ser más contundentes, pero todavía les falta. El corredor Derrick Henry se hace viejo en este equipo que ganó solamente porque Chicago tiene un problema con la victoria, que implica que a su pasador, Nick Foles, lo derriben tres veces y lo golpeen nueve.



Giants (23) vs Washington (20) Los dos triunfos de los neoyorquinos azules han sido a costa de Washington. Por primera vez en lo que va de la temporada, Daniel Jones no perdió el balón -así el nivel- y a su contraparte en Washington, Alex Smith, no le alcanzó el tiempo para ganar. Y es que no te va alcanzar el siglo si te interceptan continuamente. Esta división debería ponerse una bolsa de papel en la cabeza, disculparse e irse.



Raiders (31) vs Chargers (26) Dicen que los Chargers son los nuevos Falcons... espero que no sea así, cada equipo tiene su identidad, pero que doloroso partido para los seguidores de Los Angeles Chargers, quienes ya celebraban la victoria de último segundo cuando los cebras revirtieron la llamada y anularon el touchdown vencedor. Y es que el pase de Justin Herbert a Donald Parham Jr fue anulado, como toda su alegría. Mientras tanto, los malosos avanzan y si quieren llegar a algo, debe ganar su siguiente partido, que es divisional contra los Broncos.



Dolphiins (34) vs Cardinals (31) Nadie esperaba que este partido fuera el mejor del domingo. Y la sorpresa es que, si bien los dos pasadores jugaron brillantemente, con tiroteos consecutivos, el partido lo definieron los pateadores. Tua Tagovailoa, por parte de Miami, ya más afianzado en este segundo partido, sorprendió con su despliegue de habilidades, pero fue el pateador Jason Sanders quien cumplió con su trabajo y ganó el enfrentamiento. Por parte de las aves rojas, Kyler Murray también se lució al ser el primer pasador novato en acarrear ocho anotaciones en una campaña, pero este récord no bastó para el triunfo porque su pateador Zane González no logró anotar de 49 yardas y perdió el partido. Los dos equipos son segundos en sus divisiones y les urgen las victorias, aunque Miami la tiene más fácil, pues va con los Chargers, mientras que los de Arizona enfrentan a unos muy motivados Bills. A ver si podemos ver a estos dos equipos después de la semana 17, sería muy entretenido, si bien, inesperado. Pero después de todo, la vida -y la NFL- nos siguen dando sorpresas.



Steelers (24) vs Cowboys (19) Enemigos históricos, hoy se odian más, porque los menguados Cowboys dirán que los cebras les robaron el juego, ya que la indisciplina de los de Dallas mantuvo viva las series finales que recuperaron el aliento para Pittsburgh, pero la verdad es que sus jugadores necesitan comportarse mejor, pues cometieron siete castigos contra tres de sus contrarios. Si todos sabemos que los castigos son un volado que a veces se marca y a veces no, deberían enfocarse en garantizar la victoria con el antiguo pero eficiente método de sumar más yardas que el contrario.

Todo sea dicho, la verdad es que los Steelers hicieron todo lo posible para perder, desde el pateador hasta el coach, quien mandó una inexplicable jugada final que pudo costarles el invicto, pero la suerte estuvo de su lado y a los pupilos de Mike Mcarthy no les alcanzó, pese a jugar su mejor partido. Los chicos de la Estrella Solitaria aprovecharán el descanso para digerir esta dolorosa derrota, mientras que los otros enfrentan a los Bengals, cuyo récord perdedor no habla de lo complicado del partido, pues son rivales de división. A ver si les dura el invicto y la suerte a los señores del Acero.



Saints (28) vs Buccaneers (3) Cuántas sorpresas nos dio este partido. Vamos contándolas: 1) La paliza al esposo de Gisele Bündchen, Tom Brady, nadie la esperaba. A ver si se van callando todas las voces que lo ensalzaron, porque es bueno pero nadie es tan bueno como para ganar por sí mismo en un deporte que involucra a todo un equipo. Tuvo tres intercepciones en este partido y una noche para el olvido. 2) El buen estado de salud y de tono de los Saints: Drew Brees tiró a 12 receptores diferentes y repartió el ovoide a siete corredores distintos. Si permance sano, este equipo de bountyhunters se lleva el Super Bowl. 3) Los Buccaneers tuvieron que esperar hasta el segundo cuarto para su primer first down y hasta el último cuarto para anotar sus únicos tres puntos, el gol de campo de la honra. Anotaron ocho yardas por tierra. Ocho. 4) Contrario a su costumbre cuando pierde, don Bündchen si saludó a Drew Brees. En resumen: nada es seguro en esta vida, ni los pronósticos, ni los berrinches.





Patriots (2-5) vs Jets (0-8) No sé qué decir de este partido de Lunes Por la Noche. Lo vamos a ver porque el futbol americano siempre se ve, pero quien sabe si se de el milagro de hacer este un partido interesante. Nótese el énfasis en lo del milagro, por favor, que los neoyorquinos verdes no han ganado ninguno y no creo que El Monje les entregue la primera victoria en charola.



Jueves por la Noche Colts (5-3) vs Titans (6-2): Véase, es divisional y pelean el primer lugar. A estar alturas ya cuenta.



Domingo al Mediodía: El panorama es bastante desigual y/o mediocre, así que es difícil pronosticar un juegazo. Pero como hemos visto, todo es posible y como es futbol americano y nos gusta verlo, yo elegiría el partido de división: Buccaneers (6-3) vs Panthers (3-6), sólo por ver a alguno de estos dos caer.



Domingo por la Tarde: Aquí hay que estarle cambiando al Game Pass: Bills (7-2) vs Cardinals (5-3) // Seahawks (6-2) vs Rams (5-3) // Hay varios divisionales también, pero bastante disparejos, aunque siempre hay sorpresas en estos duelos, lo sabemos.



Domingo por la Noche: Ravens (6-2) vs Patriots (2-5): A ver si en esta semana no se reportan cuervos robots espías en Baltimore, con eso de que a El Monje le urgen victorias. El partido puede que prometa algo, sobre todo porque el chasco más reciente de Domingo por la Noche es casi insuperable.



Lunes por la Noche:

Vikings (3-5) vs Bears (5-4). Es Lunes por la Noche y veremos si Kirk Cousins es de verdad.



Sigamos disfrutando el futbol americano. Nos leemos pronto.