Lecciones de Domingo: No hay enemigo pequeño, ni posiciones permanentes

Casi a mitad de temporada, vale hacer un alto para mirar las tablas de posiciones y ver cómo ha cambiado el panorama. Equipos que en otros años han sido líderes inclusive de conferencia, ahora son sotaneros. No es imposible recuperarse, pues lo único certero en esta liga es cuando el reloj marca ceros definitivos y la suma de victorias supera las derrotas, pero hay que tener presente que los contrarios también tienen brazos, manos y libro de jugadas.

Lo maravilloso del futbol americano es que todo es posible: ganar un partido a pesar de no ser el favorito, robarle el juego al equipo que lidera tu división, remontar un déficit de más de 17 puntos, dar la voltereta a segundos del final... vamos a ver las lecciones que nos deja este domingo en el cual abundó buen futbol.

Cowboys (9) vs Eagles (23):

Una ventaja de estrenar pasador es que los demás equipos no lo han visto jugar mucho, así que la defensa no se prepara específicamente contra él y esa ofensiva. Bueno, esto no le sirvió a los de Dallas: Ben DiNucci, suplente de Andy Dalton, quien a la vez lanzaba en lugar de Dak Prescott, nunca pudo carburar, no digamos anotar de siete. La defensiva no pudo salvar a la ofensiva de ese profundo agujero. Los Eagles hicieron todo lo posible para perder, con dos intercepciones y dos fumbles y con todo esto, ganaron. Así de mediocre está la NFC Este. Mal sabor de boca este Prime Time.

Falcons (25) vs Panthers (17)

Se esperaba un partido entretenido y lo fue. Sorpresivamente la defensiva de Atlanta aguantó los 108 segundos que necesitaban para la victoria y evitó que les barrieran la serie. Siempre da satisfacción acertarle al underdog. Los de Carolina van contra los Chiefs y los Buccaneers, así que tienen muchos ajustes por hacer.

Steelers (28) vs Ravens (24)

Enfrentamiento divisional en el que sabíamos que los jugadores se iban a dar golpes hasta para llevar. Los de Baltimore no pierden la costumbre de hacer rabietas cada vez que se les marca un castigo, pese a que el video muestre que es flagrante. Es un enfrentamiento muy difícil de pitar y creo que esta vez los oficiales cumplieron. Lamar Jackson, pasador de las aves negras, no tuvo un buen día (2 TD, 2 INT y 2 pérdidas de balón) y lo cerró con la derrota, mientras que su contraparte Ben Roethlisberger empezó mediocre, pero encaminó la senda, arropado con una defensiva que al final se presentó a jugar. Los Señores del Acero siguen invictos, aunque no de manera contundente. Su récord es la envidia de toda la liga, pero deben enfocarse si pretenden jugar en febrero.

Vikings (28) vs Packers (22):

A Kirk Cousins le gusta esto. Sobre todo, le gusta la actuación de Dalvin Cook, quien anotó cuatro TD y acarreó el ovoide en 30 ocasiones para un total de 163 yardas. Para ser un equipo que sólo le ha ganado a los Texans y a los Falcons, este triunfo les sabe a playoffs. Por su parte, los Cabezas de Queso quieren jugar esos playoffs, pero para eso deben mostrar consistencia, pues no dan boletos por tener renombre.

Saints (26) vs Bears (23):

Partido de emociones en el que los de Chicago se crecieron en el tiempo regular, pero la inspiración y las habilidades no les bastaron para el tiempo extra. Foles aún no aprende a soltar el balón cuando debe y hay que reconocer que Alvin Kamara, de los bountyhunters, es de otro universo. Los Saints han sufrido mucho, pero encuentran la forma de ganar. Definitivamente son peligrosos.

Rams (17) vs Dolphins (28):

Todos esperaban que la nota fuera la actuación estelar del recién nombrado quarterback de los Dolphins, Tua Tagovailoa, pero su actuación fue bastante meh y si no perdieron el partido fue porque su colega de los Rams, Jared Goff, jugó peor y la defensiva marina aguantó mejor. En todo caso, hay que destacar que es la semana 8 y apenas llega el primer regreso de patada hasta las diagonales, cortesía de las piernas de Jakeem Grant, quien corrió 88 yardas para los de Miami.

Jets (9) vs Chiefs (35):

Los campeones se fueron de día de campo. Mahomes tuvo tiempo de tejerle a su primogénite una chambrita mientras decidía a cual de sus receptores tirar. Fue generoso y repartió el ovoide a diez de sus jugadores para 416 yardas y 5 touchdowns. Los verdes de Nueva York parece que leyeron el clásico de Dante Alighieri y abandonaron toda esperanza de mejorar al entrar al estadio.

Colts (41) vs Lions (21):

La semana de descanso le sentó bien a los de Indianápolis, quienes no perdieron la inspiración y sin hacer mucho ruido van en el cuarto lugar de la tabla de su conferencia, practicamente a la mitad de la temporada. Los de Detroit tienen que pelear contra el equipo contrario y contra ellos mismos. Justo es decir que su pasador, Matthew Stafford, no tiene oportunidad desde el suelo: fue saqueado cinco veces, golpeado en cinco ocasiones y la última terminó en un pick-six que significó el clavo en el ataúd.

Raiders (16) vs Browns (6):

Se supone que los de casa siempre tienen la ventaja, pero por alguna razón los de Cleveland batallaron de más en su propia perrera y perdieron el partido ante unos visitantes que ajustaron mejor ante los vientos indomables y la lluvia de hielo y nieve que provocaron toda suerte de errores por ambos lados, pero los malosos corrieron 44 acarreos que sobrepasaron las 200 yardas y tuvieron posesión del ovoide 15 minutos más que los locales, así que se llevaron el triunfo a casa.

Titans (20) vs Bengals (31):

El partido estuvo muy parejo en todos los sentidos -hasta en el mismo número de castigos- pero los de Cincinati tuvieron diez minutos más el balón, así que la victoria se fue con ellos. Partido muy prolijo para Joe Burrow, quien por una vez no terminó apaleado.

Patriots (21) vs Bills (24):

Si sueltas el balón con 31 segundos antes de finalizar un partido cerrado, lo más probable es que pierdas, así seas Súper Cam y te esté coacheando El Monje. Los de Buffalo establecieron la carrera y sorprenden al colocarse al frente de una divisón que no está acostumbrada a ver a los de Nueva Inglaterra tan abajo.

Chargers (30) vs Broncos (31):

24-3 iban ganando los angelinos en el tercer cuarto. La ofensiva de Denver se acordó que era día de juego y se apresuró a mover el ovoide y el marcador: 24-17.

Dos minutos antes del final aquello todavía estaba favor de los Chargers: 30-24... pero el reloj seguía corriendo y los receptores y corredores de Broncos también. Los pañuelos contra Chargers mantuvieron viva la serie que finalizaría con su derrota.

Y esto está a punto de hacerse crónico para estos Chargers sin energía: En la semana 2 contra Chiefs, iban arriba por 11. Perdieron. Dos semanas más tarde, contra Buccaneers, llevaban ventaja de 17 puntos. La perdieron. Semana 5, contra Saints, también lideraban el marcador 17 puntos. Ya se saben la triste tonada. Sumando el resultado de hoy, los Chargers se convirtieron en el primer equipo en perder tres partidos en los que llevaban ventaja por 17 o más puntos en la misma temporada, desde los Atlanta Falcons de 2003. Si encuentran terapeuta que les ayude a sobreponerse, deberían pasarles el contacto.

49ers (37) vs Seahawks (27):

Los de Seattle lamieron sus heridas y tanto el pasador fosfo-fosfo, Rusell Wilson, como el duó dinámico de DK Metcalf y Tyler Lockett, se dieron gusto ante un equipo que no acaba de pisar fuerte, sobre todo porque el quarterback Jimmy Garoppolo sigue doliéndose de su tobillo y ahora de su ego, puesto que su reemplazo Nick Mullens anotó los TD que él no pudo. Más allá del riffi raffe que esto trae al interior del equipo, los de la Bahía están diezmados: perdieron a su ala cerrada George Kittle y tienen fuera al corredor Tevin Coleman. No se ve fácil que dejen las profundidades de la tabla.

Este lunes: Brady puede estar tranquilo.

Buccaneers (5-2) vs Giants (1-6):

Eli Manning se retiró así que el señor de Bündchen puede enfrentar a los Giants de NY sin terror alguno. Estos piratas no deben tener problema para sacarle el triunfo a un equipo que no encuentra rumbo y que, para su mala suerte, tienen varias bajas sensibles.

Para la siguiente semana:

El jueves por la noche:

Packers (5-2) vs 49ers (4-4).

Estos dos han dado unos juegazos, esperemos que los de San Francisco estén a la altura, aunque tienen pocos días para sanar sus males.

Juegos que prometen:

A mediodía:

Ninguno de estos dos quiere perder. A ver de qué cuero salen más correas.

Seahawks (6-1) vs Bills (6-2)

Por la tarde:

En este caso, vamos a ver si Tua es de verdad.

Dolphins (4-3) vs Cardinals (5-2)

Por la noche, el imperdible:

¿El Sr. de Bündchen tendrá su revancha contra los bountyhunters?

Promete ser un juegazo, porque Drew Brees no va a bajar los brazos.

Saints (5-2) vs Buccaneers (5-2)

El lunes por la noche:

Es partido de tristes: Patriots (2-5) vs Jets (0-8).

La esperanza muere al último.

Sigamos disfrutando este juego. Nos leemos en la próxima.