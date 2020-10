Lecciones de Domingo: ¡Partidos de susto!

No nos podemos quejar, esta semana tuvimos partidos que nos dejaron al borde del asiento: el partido de Domingo por la Noche se decidió en un apasionante Tiempo Extra. Dos partidos más se decidieron por un punto. Tres partidos más, por tres puntos. Cada yarda cuenta. Cada segundo cuenta. Y, rumbo a los playoffs, cada partido cuenta. Todavía es temprano, pero no tanto para ir descartando equipos y apostando por otros. Vamos a ello.





Seahawks (34) vs Cardinals (37):

Nadie estaba preparado para este Domingo por la Noche.

Sí para el tiroteo de puntos.

Sí para las jugadas explosivas.

Sí para la emoción, pero no para que Seahawks perdiera el invicto a golpes de goles de campo en Tiempo Extra.

Kyler Murray, pasador de Arizona, no se achicó ante el reto de jugar este partido estelar y con mucho corazón logró subsanar sus errores. Sus defensivos encontraron el camino para llegarle al pasador contrario en los minutos finales mientras que el novato Isaiah Simmons justificó su elección en el draft y con su intercepción hizo posible que el pateador Zane González pasara de villano a héroe con la patada del triunfo. Este equipo le debe un trofeo a Larry Fitzgerald, cuya experiencia al mover el balón y salvar segundos es invaluable.

No hay mucho tiempo, pero sí el suficiente para hablar de la jugada de Budda Baker, cuya intercepción fue un poema, aunque el punto final lo escribió DK Metcalf en una pulmonar tacleada de aplauso. Excelente ejemplo de la habilidad y actitud de ambos jugadores.

Ahora bien, me gusta muchísimo Russell Wilson, el pasador fosfo-fosfo. De verdad que sí.

Y ver a los Sehawaks por lo general es un espectáculo muy agradable: son rápidos, certeros, explosivos. Pero los que tenemos rato prestando atención a esta liga, sabemos que son un equipo cuyos jugadores, de manera sistemática, violan las reglas, jugada tras jugada, y cometen castigo tras castigo en espera de no ser descubiertos. Por lo general se salen con la suya así que aplaudo el trabajo de las cebras, a quienes en el partido del Domingo por la Noche no les tembló el pañuelo para marcar lo que vieron. Esto permitió que el futbol americano fluyera y las sorpresas también. Por supuesto, nadie descarta a este equipo en las semanas finales.





Eagles (22) vs Giants (21)

Moraleja: corre hasta cruzar la línea. Cierto es que el trabajo del quarterback de Giants, Daniel Jones, es tirar, pero si hubiera tenido más gas en esa carrera, hubieran tenido el triunfo. El hubiera no existe y este equipo tampoco. La NFC East es la división más mediocre por el momento.





Saints (27) – Panthers (24)

Partido muy cerrado. Alvin Kamara es de élite. Los bountyhunters van con el paso firme de la experiencia. Los Panthers necesitan trabajar muchísimo más.

Jets (10) vs Bills (18):

Los Bills ganaron con seis goles de campo. Ese es el resumen más amplio del juego. Así de entretenido. Pero por sumar renglones anotemos al margen que debutó para los Jets el mexicano Sergio Castillo como pateador suplente. Al menos hay alguien alegre en ese equipo que sigue 0-7.

Bengals (34) vs Browns (37):

Una vez más: el futbol americano es un juego de yardas y de segundos. 15 de éstos bastaron para que Baker Mayfield se sacudiera las críticas después de haber jugado horrible la semana pasada ante los Steelers. A ver si aprende a jugar más y hablar menos. Los Bengals van al final de su división y parece que van a seguir ahí.

Washington (25) vs Cowboys (3):

Esto iba mal para los de la Estrella Solitaria mucho antes de que el defensivo de Washington, Jon Bostic, propinara un cascazo sin nombre al de por si veterano Andy Dalton. Bostic no debería volver a jugar y los Cowboys van a tener que firmar a un pasador de la agencia libre. Si no fueran tan racistas, Colin Kaepernick ya estaría jugando.

Texans (20) vs Packers (34):

El pasador de los Packers, Aaron Rodgers, lamió sus heridas tras la apabullante derrota sufrida la semana anterior y se lució ante unos Texans que no pueden jugar en conjunto. Su quarterback, Deshaun Watson, no puede ganar solo.

Falcons (22) vs Lions (23):

Los de Atlanta se inventan nuevas y decepcionantes formas de perder en los últimos dos minutos. Ese equipo desperdicia el talento de sus jugadores estrella, quienes no son eternos.





Titans (24) vs Steelers (27):

Los Steelers es el único equipo que lleva todos los partidos ganados, pero le deben el favor al pateador de Titans, Stephen Gostkowski, quien al fallar el empate de 45 yardas a 19 segundo del final, les regaló la certeza y el invicto. Para hablar de futuras glorias, primero tienen que cerrar partidos. Pero se ven bastante bien, todo hay que decirlo.

Raiders (20) vs Buccaneers (45):

Tom Brady, pasador de los Buccaneers, sigue acumulando victorias y récords. Hoy por hoy el señor de Bündchen tiene más pases que ninguno (aunque a ninguno lo suspendieron cuatro juegos por tramposo). En fin, mientras tanto, Jon Gruden, entrenador de Raiders, sigue sin justificar sus experimentos de contrataciones: el equipo va 3-3. Tiene un calendario relativamente sencillo, pero está en una divisón complicada.

Broncos (16) vs Chiefs (43):

El morbo de ver a Le´Veon Bell enfundado en traje de ganador rindió frutos para muchos, sobre todo para el equipo de Kansas. Primero lo usaron de señuelo y después de acarreador. No recibió nada aún, más que los aplausos, que sin duda, extrañaba, después de toda su novela con los Steelers y su pesadilla en Jets. Los Broncos lucieron como van: mal.

Chargers (39) vs Jaguars (29):

Jason Herbert ganó por primera vez como pasador titular de los Chargers. Gardner Minshew II rompió una vez más los corazones de los fanáticos de Jaguars. No tiró mal, pero parece que le va mejor coordinando sus outfits. El equipo va 1-6.

Patriots (6) vs 49ers (33):

Antes de este partido, el entrenador Bill Billchick sumaba 286 juegos sin tres derrotas al hilo. No es tan fácil sin los videos de los partidos contrarios, los balones manipulados y el equipo armado alrededor de un quarterback con buen brazo. Reemplazó a Cam Newton pero ni aún así pudo evitar perder por 27 puntos. El equipo de la Bahía necesitaba una victoria y Jimmy Garoppolo se dio gusto frente a su antiguo equipo.

Rams (4-2) vs Bears (5-1):

Los dos equipos tienen urgencia de ganar. Sus dos pasadores tienen la urgencia de probar que son algo. Los Rams tienen la mejor ofensiva, mientras que los Bears, la mejor defensiva. La esperanza es que sea entretenido.

Para ver la siguiente semana:

Van a pasar dos cosas entre estos partidos de divisón: o se van a dar hasta con las cadenas, o van a estar somníferos. No creo que haya puntos medios entre el partido del Jueves por la Noche de Falcons (1-6) vs Panthers (3-4) y el domingo por la mañana Steelers (6-0) vs. Ravens (5-1). El resto de la cartelera puede verse según sus preferencias. Me apresuran para cerrar, así que les dejo esto y mis más cordiales saludos. Hasta la próxima emoción.