Lecciones de la semana: Partidazos y partiditos:esto no se acaba, hasta que se acaba

ESTADOS UNIDOS.- 1. Las pitonisas profetizaron bien y el partido del Domingo por la Noche entre Packers y Saints fue un juegazo, en el que ganó el colmillo de Aaron Rodgers y la disciplina de su equipo, contra los castigos cometidos por los rivales. Un 30-37 que se decidió en los últimos minutos. Ya veremos a estos dos en playoffs. Alvin Kamara, de los bounty hunters, sigue siendo un excelente corredor y gran peligro para los rivales.

2. Esta semana los Cowboys no se salieron con la suya y es que enfrentar a los Seahawaks no es lo mismo que remontar ante los Falcons, quienes otra vez dejaron escapar una significativa ventaja para perder el partido ante los Bears. Nadie se explica por qué Dan Quinn , coach de Atlanta, aún tiene trabajo, ya que se ha convertido en el Santo de los Incompetentes. Como sea, Seahawaks marcha invicto y va en esta semana 4 contra unos Dolphins inspirados, pero me temo, insuficientes. Los Cowboys se ven con los Browns y no la van a tener fácil. Los Bears se medirán ante los Colts y los Falcons perderán miserablemente ante los Packers. Ya que estamos hablando de los partidos venideros, yo no me perdería el Chief-Patriots, que se juega por la tarde del próximo domingo.

3. La NFL cumple 100 años y apenas este domingo coincidieron tres mujeres trabajando en un partido de temporada. Esto nos habla de lo lento del cambio y de las pocas oportunidades para las mujeres. Jennifer King forma parte del Staff del equipo de Washington; Callie Brownson es de los Browns y Sarah Thomas ofició el partido. A ver si nos vamos acostumbrando a diversificar espacios.

4. El fútbol americano es un juego de yardas, pero también de tiempo y timing. Lo saben los Bills, quienes se aferraron al triunfo 15 segundos antes de que el reloj marcara ceros, ante unos muy frustrados Rams, quienes ya se veían con la victoria tras remontar 25 puntos. Pero los partidos no se acaban hasta que se acaban, aunque a veces se necesite el Tiempo Extra, como pasó con el empate a 23 entre Eagles y Bengals. Pero la pasaron peor aquellos que se chutaron el 9-36 de Giants vs 49ers, o el 36-7 de Colts vs Jets. Los segundos pasaron mas que lentos para ellos. A veces pasa y estas rachas también pasan y vuelven las glorias para casi todos los equipos.

5. ¿Volverán las viejas glorias para los Steelers? Aún no se sabe porque ya casi los alcanzaban, pero ganaron ante Texans por una anotación. A ver si se vuelven más contundentes. ¿Bastará Brady para los Bucs? No lo sé aún, ganarle a los Broncos no es mucha garantía todavía. Los Patriots derrotaron 36-20 a los Riders, ¿serán de verdad? Estas y otras preguntas las resolveremos juntos en las siguientes semanas. Celebremos y disfrutemos el fútbol americano.