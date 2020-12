¡Arrancó la NBA! Y ya se dieron sorpresas...

Finalmente se jugó el tip-off en la NBA, y los dos partidos iniciales no decepcionaron: un duelo terminó con una diferencia considerable y el otro fue totalmente de alarido.

Luego de un año y medio sin actividad, Kevin Durant regresó a las duelas en el partido entre Nets y Warriors, jugado en Brooklyn.

Un juego en el que los neoyorquinos se sintieron cómodos, con un Kyrie Irving cómodo que repartió juego a diestra y siniestra, pero particularmente con un Durántula que jugó como si nunca se hubiera lesionado.

10 points in the first 5 minutes. 22 on the night.



