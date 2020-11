Lecciones de Domingo ¡Qué bonito es lo bonito!

Domingo a domingo encontramos razones para seguir amando el futbol americano. Esta semana la adrenalina llegó del brazo del quarterback de Arizona, Kyler Murray, y de las manos de su receptor DeAndre Hopkins: un Ave María increíble que le arrebató el triunfo a los Bills de Buffalo. Por partidos como este es que renovamos nuestros votos con este deporte. Entonces, la lección es recordar que siempre habrá momentos en los que tiraremos las palomitas de la emoción. También hay otras cosas que tener en mente, porque los días pasan y la temporada avanza. Winter is coming y ya se van perfilando algunos cadáveres a la orilla del camino.

Colts (34) vs Titans (17):

La lección de este partido es que el líder de la AFC Sur prácticamente se decide en dos semanas más. Y que los de Equipos Especiales también juegan y te pueden costar el partido. Los de Tennesse estuvieron anulados después de medio tiempo. Philip Rivers tuvo buenos números, a ver si los repite esta semana contra un equipo de verdad.

Eagles (17) vs Giants (27):

Este juego sirvió para los neooyorquinos azules le ganaran a un equipo que no fuera Washington. También para que su pasador Daniel Jones se redimiera por tierra y anotara tras correr 34 yardas sin tropezarse. A pesar del triunfo, esta división sigue decepcionando, y los Eagles siguen volando bastante bajo.

Jaguars (20) vs Packers (24):

Los Cabezas de Queso no están en el nivel acostumbrado y la prueba de ello es que los de Florida casi les sacan el juego. Estamos hablando de un equipo que va 1-8. Veo a Jake Luton, quarterback de Jags, con futuro. A ver como se comporta contra los invictos.

Washingon (27) vs Lions (30):

Finalmente, los de Detroit celebraron una victoria en casa... que casi se les resbalaba. Dejaron ir una cómoda ventaja de 24-3 frente a Washington, y sacaron el partido a pesar de su defensiva porque la de los otros era peor y a costa de castigos mantuvieron viva la serie que terminó en el gol de campo vencedor. Estos dos equipos esperan mejores tiempos, aunque apuesto a que Alex Smith, el regreso del año, se da por bien servido en Washington desde ya.

Texans (7) vs Browns (10):

Volvio Nick Chubb y, junto con el golpeador de mujeres Kareem Hunt, sumaron más de 100 yardas cada uno para un triunfo de la mano de Baker Mayfield, quien tuvo una tarde tranquila. Los de Texas tienen la peor defensiva terrestre y se les nota. Además, esta semana todos estamos pensando en cómo diablos dejaron ir a DeAndre Hopkins. Como sea, este juego nos dio algo de sueño.

Buccaneers (46) vs Panthers (23):

Les dije que estos piratas iban a buscar quitarse la vergonzosa derrota de la semana pasada a costa de lo que fuera y los de Carolina no tomaron las previsiones necesarias para evitarlo. No presionaron al esposo de Gisele Bündchen, Tom Brady, y el hablador de Antonio Brown, finalmente se hizo notar por sus recepciones. La lucha por la divisón se va a poner buenísima.

Chargers (21) vs Dolphins (29):

La quinta victoria al hilo de los de Miami los coloca como segundo de su división y pone al coach Brian Flores en la terna de mejor entrenador del año. Esta vez la revelación fue el corredor Salvon Ahmed, quien por tierra acompañó la buena actuación por aire del mariscal Tua Tagovailoa. Su colega, Justin Hebert, no tuvo una buena tarde y siguen en su sótano particular.

Broncos (12) vs Raiders (37):

Ya habíamos visto mal a los Broncos desde la semana pasada y parece que la resignación terminó por domarlos. Drew Lock tiró 4 intercepciones y es muy difícil recuperar el ritmo y el ánimo ante estas circunstancias. Los Raiders tienen que trabajar su disciplina si quieren ser de verdad.

Bills (30) vs Cardinals (32):

Recomendé este partido y vaya si fue un juego muy parejo que se decidió en el último segundo, literal: el pasador de Cardinals, Kyler Murray, se zafó del blitz, lanzó un Ave María que silbó en el aire 43 yardas para ser atrapado por DeAndre Hopkins a pesar de estar flanqueado por un rebaño de jugadores contrarios. Un enfretamiento que demostró que los dos equipos están bien armados y darán pelea.

49ers (13) vs Saints (27):

Esta victoria puede costarle muchísmo a los bountyhunters porque el quarterback Drew Brees salió lesionado por un golpe en las costillas. Reemplazado por Jameis Winston, a quienes ustedes recordarán por ser el gran fracaso del draft de 2015 en Tampa Bay, el equipo sacó el juego, y ya para si no, si Alvin Kamara está vivo y sano: anotó dos por tierra y uno por aire. San Francisco sigue siendo un hospital.

Seahawks (16) vs Rams (23):

¿Qué le pasó a Seattle? Que si no están capturando a su pasador fosfo-fosfo, Rusell Wilson, lo están interceptando o logrando que pierda el balón. La defensiva no cedió espacio y el corner Jalen Ramsey prácticamente anuló a DK Metcalf. Mientras tanto, los Seahwaks han permitido más de 90 yardas a 12 diferentes receptores esta temporada. Así no van a poder. Mientras tanto, los Rams agarran confianza y suman victorias.

Bengals (10) vs Steelers (36):

Tres puntos: 1) A Joe Burrow, pasador de Cincinati, lo golpearon 13 veces. 2) Cinci nunca logró convertir en tercera oportunidad. 3) Ben Roethlisberger, pasador de Steelers, le tiró a siete receptores diferentes y tuvo números espectaculares. No se ve que los Bengals vayan a ganar de seguir así, ni que los Señores del Acero vayan a perder el invicto, aunque no tienen mucha cinta de video que estudiar. Van contra los Jaguars

Ravens (17) vs Patriots: (23):

Lamar Jackson, pasador de Ravens, tuvo mejores números que el su contraparte Cam Newton, pero no el más importante, el de la victoria. Aunque los de Baltimore quisieron remontar -y pudieron hacerlo al final- se impuso el colmillo y la disciplina de New England, quienes buscan finalizar la temporada de una manera decorosa. Baltimore todavía quiere disputar algo y el calendario le da posibilidades.

Vikings (3-5) vs Bears (5-4):

Este partido que finaliza la semana 10 en Lunes por la Noche es divisonal, así que se van a dar hasta con la cubeta. Los números y la historia ponen a los Bears como favoritos y a Kirk Cousins no le gusta eso. A ver si se discuten un buen partido.

Jueves por la noche.

Cardinals (6-3) vs Seahawks (6-3): A los de Seattle les urge la revancha; los de Arizona llegan con todo el flow y el momentum. Pinta para ser un imperdible.

Domingo por la mañana.

Titans (6-3) vs Ravens (6-3): Elegí este partido de entre otros divisionales que seguro estarán muy aguerridos porque estos dos equipos están muy parejos y se pelean más allá del orgullo. Esperemos el juego no defraude.

Domingo por la tarde.

Packers (7-2) vs Colts (6-3): Estos dos van al frente de su división y para seguir así, deben ganar este partido. Obvio, no pueden ganar ambos, así que a ver quien canta mejor las rancheras. Lo que sí es que tanto Aaron Rodgers como Philip Rivers hacen berrinche cuando les está yendo mal, así que esperemos algunas rabietas.

Domingo por la noche.

Chiefs (8-1) vs Raiders (6-3): La única derrota que lleva el Campeón es cortesía de los Malosos. No creo que estén dispuestos a que les barran la serie, y como los de Las Vegas andan en buena racha, se espera un buen partido de horario estelar. Ojalá no decepcionen.

Lunes por la noche:

Rams (6-3) vs Buccaneers (7-3): Todos recordamos ese soporífero Super Bowl en el que estos dos mariscales se vieron la cara. Esperemos que este juego de Lunes por la Noche sea bastante más entretenido que ese marcador 3-13 del 3 de febrero de 2019. Los dos equipos pelean algo y los dos tienen con qué.

Sigamos disfrutando el futbol americano. Nos leemos en la próxima.