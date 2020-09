Renata Zarazúa quiere pegar en grande

ESTADOS UNIDOS.- Veinte años después, Renata Zarazúa pondrá el nombre de México en el cuadro principal de un torneo Grand Slam, cuando debute hoy en el Abierto de Francia.

La última mexicana en acceder a un torneo grande fue Angélica Gavaldón, quien en el 2000 jugó el Abierto de Australia, avanzando una ronda de singles.

Ahora, la diminuta figura de 1.60 metros de Zarazúa aparecerá en la cancha 9 del Estadio Roland Garros para enfrentar a la francesa Elsa Jacquemot, una jugadora que entró al torneo con una invitación especial de la organización.

Su partido será el segundo en esa cancha, después del varonil que enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime y el japonés Yoshihito Nishioka, que arranca a las 4:00 de la madrugada, por lo que Renata estaría jugando alrededor de las 7:00, si la lluvia lo permite.

Jacquemot, de apenas 17 años de edad, está ubicada en el lugar 525 del ranking mundial, mientras que Renata es la número 178, sin embargo, en el nivel junior la rival de la mexicana es la seis del mundo.

"Me siento muy feliz. No mucha gente hubiera esperado que esto sucediera. Siempre he creído en mí misma y he trabajado muy duro para obtener este tipo de resultados", dijo Zarazúa en una entrevista para la página oficial del torneo.

En la misma entrevista, la mexicana confesó que su modelo de jugadora es la rumana Simona Halep, ya que tienen una estatura similar por lo que puede replicar su estilo de juego.

Zarazúa entró a Roland Garros por medio del torneo de calificación, en el que tuvo que ganar tres partidos, de los que en dos derrotó a jugadoras mejor ubicadas en el ranking mundial.

La mexicana ha tenido hasta el momento un año redondo que inició con las Semifinales en el Abierto Mexicano de Acapulco; después de la pandemia jugó dos torneos en Praga, en uno avanzó a cuarta ronda y en el otro llegó a la Final.

La tricolor de 22 años tiene una herencia familiar en el tenis, pues tu tío abuelo Vicente Zarazúa es medallista de oro en dobles d elos Juegos Olímpicos del 68 y representó a México en la Copa Davis, pero Renata quiere escribir su propia historia.