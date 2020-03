Renata Zarazúa a mostrar su nivel en dobles

Renata Zarazúa, tenista mexicana que alcanzó la ronda de Semifinales en el Abierto Mexicano de Acapulco, ya está en Monterrey y expresó su confianza en hacer un buen papel en dobles del Abierto GNP Seguros que arranca hoy lunes.

Gracias a un ´wild card´, la joven capitalina disputará el torneo de dobles al lado de su amiga italiana Elisabetta Cociaretto, y en la primera ronda, enfrentarán a las estadounidenses Ingrid Neel y Sabrina Santamaria.

Zarazúa viene con un gran estado de ánimo después de su actuación en Acapulco, aunque lamentó no estar en el Draw Principal de singles en el Abierto GNP Seguros.

"Me sentí muy contenta, creo que fue una de mis mejores semanas, empecé muy bien desde el primer partido, eso me dio confianza para seguir ganando y seguir estando muy concentrada en los siguientes", indicó.

Renata estaba contemplada para jugar el torneo de calificación del Abierto GNP Seguros, pero al disputar la Semifinal en Acapulco apenas la noche anterior, su entrenador la reportó lesionada.

"La verdad fue un torneo muy pesado para mí la semana pasada, viajar y jugar fue un poco complicado, la mejor decisión era no jugar, yo creo que hay muchos torneos en el año y así a veces cuando haces cosas muy de prisa no salen tan bien.

"Estoy contenta que me dieron el ´wild card´ al dobles, así puedo tomar una semana un poco más de descanso y concentrarme más en el dobles. Jugar calificación era muy rápido, tenía que viajar ese mismo día por la mañana y llegar casi justo al partido.

"También era arriesgarme a lesiones, y cuando llegas no preparada, nunca sabes qué pueda pasar, fue decisión de mi entrenador y de mi hermano, ellos me dijeron que no era lo mejor para mí, simplemente les hice caso", expresó resignada la joven capitalina.

De no haberse retirado, Zarazúa habría podido acceder a la ´special exception´, lo cual lamenta, sobre todo, porque habría sido la única mexicana en el Draw Principal de singles.

"Hay una regla, lo que pasa es que yo estaba fuera de la lista de ´qualies´, entonces es por eso que no lo gané, pero hubiera sido padrísimo venir a jugar en el ´main draw´ aquí también, pero bueno, así es la vida, a veces pasan estas cosas, por una parte estoy triste, porque me encanta este torneo, pero por otra voy a tener oportunidad de jugar dobles.

"Voy a jugar con una amiga italiana, espero que nos vaya muy bien, vamos a disfrutar y pasarla bien en la cancha, lástima que perdieron las mexicanas, creo que cada una tuvo un partido muy duro", señaló Renata, quien reiteró su confianza en hacer un buen papel en dobles. (Con información de Prensa del Abierto GNP Seguros)