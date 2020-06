Regresa el ´olé´ con toque azteca; hoy continúa la Liga de España

El mexicano Andrés Guardado y el exjugador del América, Guido Rodríguez, se perfilan para ser parte de la alineación estelar del Betis hoy en el derbi ante Sevilla que se disputará en el Ramón Sanchez Pizjuán.

Guardado estaría fijo en el once titular que piensa utilizar Rubi en el primer encuentro de LaLiga desde que se suspendió el campeonato a principios de marzo. El mediocampista azteca formaría una dupla con Sergio Canales y serían los responsables de proveer balones a los delanteros.

Por su parte, Rodríguez, quien llegó al conjunto bético en el Mercado de Invierno, sería el pivote del Betis, sin embargo, según el rotativo previamente citado, Carles Aleñá sería una de las opciones que analiza Rubi y si decide incluir al español en el once inicial, Guardado pasaría a ser el pivote en lugar de Guido.

Diego Lainez, quien ayer celebró su cumpleaños 20, no estaría considerado para arrancar el partido e incluso podría no entrar en la convocatoria luego de sufrir problemas musculares que no le permitieron trabajar a plenitud en los entrenamientos.

El Sevilla Vs. Real Betis está programado para disputarse a las 15:00 horas del centro de México... y el Betis está obligado a ganar si desea mantener vivas sus posibilidades de clasificarse a competencias europeas MX

¡Regresó el futbol español!

Luego de tres meses sin actividad por la pandemia del coronavirus, este miércoles 10 de junio jugaron Rayo Vallecano y Albacete por la Segunda División, un choque en el que el único gol fue logrado por un exjugador de la Liga MX.

Luis Advíncula, peruano que estuvo con Tigres y Lobos BUAP, fue quien anotó el tanto para la victoria del Rayo en un partido que se jugó a solamente 45 minutos por la Jornada 20.

El Rayo vs. Albacete tuvo un solo gol, pero valió la pena esperarlo porque el peruano Advíncula reventó la portería con un zurdazo al ángulo para el 1-0 definitivo.

El pasado 15 de diciembre, el ahora conocido como "Partido de los 6 meses" se suspendió por cantos racistas contra el ucraniano, Román Zozulia, a quien el grupo de animación de los locales acusó de ser un "simpatizante nazi" por unas supuestas publicaciones en redes sociales.

Además de lo curioso que fue jugar solamente un tiempo, ambos conjuntos no pudieron utilizar a los futbolistas fichados en el pasado mercado de invierno, mientras que Albacete debió estar con 10 en cancha porque en el duelo original expulsaron a Eddy Silvestre en la primera parte.