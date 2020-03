Regresa el Hijo del Santo en honor a La Parka

El Hijo del Santo está de regreso en Monterrey para deleitar a los amantes de la lucha libre en la función que se realizará hoy en la Arena José Sulaimán (antes Solidaridad), que servirá para efectuar un homenaje póstumo

a La Parka.



Será a partir de las 18:45 horas cuando se lleve a cabo la velada, en la que sin duda se espera un lleno para ver a la leyenda de la lucha libre en la contienda estelar, en la cual estará al lado de el Hijo de Máscara Sagrada y ambos enfrentarán a Dr. Wagner Jr. y el Hijo del Solitario.



"Estoy contento de volver a Monterrey, tenía muchos años de no venir a luchar y en esta Arena tuve grandes rivalidades, antes era la Arena Solidaridad, ahora es a José Sulaimán, la última vez que me presenté en esta Arena fue al lado de mi hijo hace cerca de un par de años y contento,

porque estoy volviendo a la actividad, en 2013 tuve una lesión en la médula espinal, precisamente en esta Arena, contra L.A. Park, me dio un martinete, que es una llave que está prohibida, y me lesionó una parte de la médula, fue una parte difícil, porque fue una lesión grave, pero ya estoy al cien por ciento.



"Estoy en actividad en la República Mexicana, en Estados Unidos estoy luchando mucho, en Europa, pero venir a Monterrey en esta función es para mí muy grato con dos grandes rivales como son Dr. Wagner Jr. y el Hijo del Solitario, con el que traigo una rivalidad de muchos años, mi compañero es

un heredero muy importante que es el Hijo de Máscara Sagrada, es una muy bonita cartelera. Espero ver llena la Arena el día de mañana (hoy)", expresó el Hijo del Santo en entrevista con CRACK.



El hijo del ´Enmascarado de Plata´ añadió que la gente sin duda podrá deleitarse con la función, ya que verá lucha clásica a ras de lona, pero también verá vuelos espectaculares, por lo que espera todo sea un éxito en su regreso a Nuevo León.



"Te puedo asegurar que van a ver una gran lucha, precisamente te lo puedo asegurar, porque voy con luchadores que son hijos de grandes luchadores de antaño, el Hijo del Solitario es un rudo, tal vez atropellado, impulsivo, pero trae escuela, sabe luchar a ras de lona, como lo hacían en antaño, Dr.

Wagner Jr., es un gran luchador en la lona, el Hijo de Máscara Sagrada lo vi luchar en Estados Unidos, luchó conmigo en tres ocasiones y me gustó mucho el estilo porque es un muchacho serio, que le gusta a ras de lona.



"La gente verá de todo, lucha clásica, a ras de lona que es lo que a mí me gusta más y obviamente cosas espectaculares, vuelos, la rudeza de los rivales, pero les traerá bonitos recuerdos esta lucha y en general la función, porque es una gran cartelera, Rayman es el nieto de don Max

Linares (Rayo de Jalisco); entonces trae esa escuela de antaño", agregó.



Además, recordó que la función será en homenaje póstumo a La Parka, quien perdió la vida hace unas semanas y en meses anteriores tuvo un percance precisamente en Monterrey.



El Hijo del Santo recordó que no sólo La Parka ha perdido la vida por un percance en el cuadrilátero, "es un homenaje póstumo para él y creo que para todos nuestros compañeros que se nos han adelantado, sobre todo, haciendo su trabajo que es lo que más nos gusta, como le sucedió al Hijo

del Perro Aguayo, arriba del ring, como le sucedió a Oro hace muchos años, lamentablemente hay accidentes en el ring que nunca te imaginas van a terminar con la muerte".