Realizan jugadores regios pruebas para llegar a la CFL

Fueron 3 jugadores de Dinos de Saltillo y 7 de Fundidores de Monterrey los que se dieron cita en el campo de la Liga de las Montañas Flag Football, en San Nicolás, para realizar las pruebas que fueron grabadas para posteriormente ser revisadas por los equipos de la CFL.

El circuito de pruebas comprendió mediciones de los jugadores, bench press, cambio de dirección, three cone drill, salto de longitud y altura, y velocidad en las 40 yardas.

A pesar de las restricciones por la pandemia de Covid, los jugadores de mostraron en buena forma y el director Deportivo de la LFA, Enrique Zapata, confió en que varios de ellos sean seleccionados por equipos canadienses y representen de gran manera al football nacional.

Tras las pruebas del combine, los scouts de la CFL realizarán un seguimiento a los jugadores mexicanos, de cara al Draft Global del Próximo 14 de abril.

Max Soto, jugador de Fundidores que en 2020 estuvo cerca de formar parte de la primera generación de Mexican Stars que llegaron a la CFL, se dijo afortunado de tener esta revancha y señaló que se ha preparado por tres años para cumplir su sueño de jugar en Canadá.

"Muchas gracias a la LFA por este combine tan profesional, desde las instalaciones hasta el trato y estoy muy contento de pertenecer a esta liga y tener la oportunidad de exportar mi talento a la CFL", señaló Soto Esquer.

Por su parte, Adrián Martinez, LB de Dinos, coincidió en que se les dieron todas las facilidades para un gran desempeño y afirmó que todos sus compañeros dieron lo máximo, sobreponiéndose al calor regio que se sintió durante el Combine.

"Si soy seleccionado para llegar a Canadá daré lo mejor de mi porque quiero poner en alto el nombre de México, no importa si me toca participar en defensiva o equipos especiales, daré lo mejor de mi donde me pongan", dijo El Capitan de la Ola Morada.

En el Combine estuvo presente el Comisionado de la LFA, Alejandro Jaimes, el Director Deportivo, Enrique Zapata y Genaro Alfonsin, ex jugador de Dinos y Artilleros y quien hoy ya fue renovado por los Edmonton Eskimos.

Alfonsin dio un mensaje a sus compañeros de la LFA, a quienes ánimo a prepararse al máximo para pelear por un lugar en los equipos canadienses.

Jugadores presentes en el Combine

Dinos

Alcides Benítez

Adrián Martínez

Diego Castillo

Fundidores

Cosme Lozano

Diego Avendaño

Josué López

Ricardo Aguilar

Kevin Correa

Max Soto

Uriel Martínez