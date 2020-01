Rayados ofrece firma de autógrafos en Valle Oriente

Tras los logros del semestre pasado, el defensa Leonel Vangioni dejó en claro que los Rayados de Monterrey no caen en el conformismo y por ello buscarán coronarse en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

"Nosotros siempre estamos comprometidos a lograr cosas, el club siempre lo pide, el plantel que tenemos lo pide, así que siempre miramos para adelante y no nos conformamos con lo que logramos", expresó.

El cuadro albiazul quedó tercero en el Mundial de Clubes, obtuvo el Campeonato en el Apertura 2019 y para el presente certamen buscarán convertirse en el tercer equipo en conseguir un Bicampeonato en torneos cortos, luego que los equipos que lo han logrado son León y Pumas.

Vangioni habló sobre las versiones de que su excompañero en River Plate, Matías Kranevitter, podría llegar a Monterrey y dijo desconocer la situación, a pesar de que conoce bien al mediocampista.

"No he hablado con él aunque tengo buena relación, si le toca venir es un gran jugador que ha demostrado en los equipos en los que jugó, la verdad no sé nada... pero cualquiera que venga a reforzar al equipo, bienvenido", indicó.

REPARTEN AUTÓGRAFOS

Los jugadores Vincent Janssen, Leonel Vangioni y ´Maxi´ Meza repartieron ayer autógrafos a seguidores del equipo en un evento realizado en la nueva tienda de Rayados en Valle Oriente.

Al lugar se dieron cita cerca de 300 aficionados, que esperaron por largo tiempo para conseguir una fotografía y una firma de los jugadores. Algunos esperaron desde alrededor de las 14:00 horas hasta las 17:30 que comenzó el evento.

Paulatinamente, los aficionados pasaron al interior de la tienda para estar cerca de los futbolistas, pero la actividad terminó cerca de las 18:40, por lo que gente se quedó con las ganas de estar con los jugadores.