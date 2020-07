Rayados está para jugar en cualquier liga de Europa: Dorlan Pabón

Monterrey.- El colombiano Dorlan Pabón, delantero del Monterrey, afirmó este miércoles que los rayados no le envidian nada a ningún club de Europa y está para jugar en cualquier liga de ese continente.

"Este equipo no le envidia nada a ningún club europeo, está para jugar en cualquier liga, hay clubes en Europa que no tienen lo que Monterrey, ahí podemos estar tranquilos, porque Monterrey tiene para dar de qué hablar no sólo en México, sino en todo el mundo", expresó el colombiano.

Para Pabón, lo importante de cara al Apertura 2020 que arranca el próximo 24 de julio es olvidar lo que pasó en el Clausura 2020, en el que Monterrey marchaba en último lugar hasta la fecha 10 en que se suspendió la competición, muy lejos del nivel del campeonato obtenido en el Apertura 2019.

"Ya lo que pasó quedó atrás, ahora estamos preparados para pelear y buscar los títulos que la afición y directiva exigen. Este equipo está obligado a ir a ganar a todos lados, somos un equipo grande al que todos los equipos de México le quieren ganar", dijo en videoconferencia.

Pabón llegó a Rayados de Monterrey en 2013, pero en agosto se fue al Valencia de la Liga española, luego estuvo en el Sao Paulo de Brasil, antes de volver para el Apertura 2014 con Monterrey y ahora confesó estar orgulloso de ser nombrado capitán del equipo.

"Ser capitán de un equipo tan grande como Monterrey es un orgullo y significa mucho".

Con la salida del argentino José María Basanta, excapitán de Rayados, quien a sus 36 años dejó Monterrey para intentar terminar su carrera en la liga argentina, Pabón fue nombrado capitán del conjunto, un papel que confesó espera cumplir al nivel de Basanta.

"Basanta dejó un nombre alto como capitán y ojalá que yo siga esos lindos pasos, pero lo más importante es que en este equipo todos tenemos algo de capitán porque todos opinamos y tiramos para el mismo lado, yo estoy para estar al frente, pero capitanes somos todos".

El colombiano admitió que su intención es dejar una huella en los Rayados.

"Vine para hacer historia y la estoy haciendo, pero me hacen falta muchas cosas, me falta dar más títulos a esta institución y a la gente para irme en alto y poder decir que me fui haciendo historia, tengo jerarquía para hacerlo", concluyó.