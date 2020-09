Rayados necesita el triunfo ¡ya!...

Rayados de Monterrey visita hoy a las 21:00 horas a los Tuzos del Pachuca. Los regios no contarán con Dorlan Pabón y Vincent Janssen.

La escuadra albiazul tiene la necesidad de ganar, hace dos semanas sucumbió ante Xolos de Tijuana y entre semana, empataron en el BBVA frente al Atlas.



El jugador Nicolás Sánchez le pone el pecho a las balas. Si bien acepta que en Rayados sí hay una baja de nivel, descarta que se viva una situación que amerite una ´alerta máxima´.



A ´Nico´ también le han cargado la mano con los cuestionamientos.



"Me encanta, me encanta... esto es parte del futbol, esto es futbol así que lo que me toca vivir en lo individual y grupal me encanta y lo volvería a vivir", señala.