Rayadas y Tigres: a seguir invictas y en la parte alta

Aunque la disputa parece fácil y se refuerza estadísticamente, es de destacar que cada encuentro que se dispute traerá una mayor complejidad en el resultado que se busca.

Este lunes próximo, las chicas de las medias rosas visitarán la Comarca Lagunera, donde disputarán su partido en el Estadio TSM Corona en punto de las 17:00 horas. De resaltar el buen momento que viven ambos planteles al conservar el invicto en sus disputas del torneo, aunque “Las Guerreras” -que son dirigidas por Jorge Campos- cayeron en la Jornada 1 ante el América, se levantaron de ese revés para cosechar 20 puntos, producto de seis triunfos y dos empates, teniendo en Alexia Nayeli Villanueva y Cinthya Peraza su cuota goleadora, donde ambas gladiadoras han perforado las redes enemigas en 14 ocasiones.

Por su parte las Rayadas, tras empatar ante Querétaro en la jornada inaugural, han vencido a sus siguientes ocho rivales, para ser el equipo menos goleado de la contienda, siendo Desirée Monsiváis y Diana Evangelista en quien se centra su poder de goleo con un porcentaje del 55%.

Ambas escuadras se han enfrentado en 11 cotejos de Liga oficiales, siendo las albiazules las mandonas ante las laguneras, tras vencerlas en 10 de sus enfrentamientos, enviándolas en 29 ocasiones a recoger el balón al fondo de su red; tienen a quien recientemente llegó a la cifra mágica de 100 goles -Mónica Desirée Monsiváis Salayandia-, a su jugadora con más goles anotados en sus enfrentamientos con 12, le siguen Daniela “Youtuber” Solís con cuatro y Rebeca “La Capi” Bernal con dos pepinillos.

En la cartelera de este próximo lunes, las chicas de amarillo total recibirán a “Las Xoloitzcuintles” de Tijuana, en punto de las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

Se mantienen invictas en 30 encuentros las felinas en partidos oficiales y contando, desde aquella mañana del sábado 16 de enero de 2021, cuando fueron derrotadas por el Atlas, y donde únicamente las jugadoras del Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras lograron la hazaña de colgar el cero en su marco.

Ya enfocados en lo conseguido por la escuadra fronteriza podemos destacar los 15 puntos obtenidos, resultado de cuatro triunfos y tres empates, siendo Renae Cuéllar y Dulce María Alvarado en quien recae su cuota goleadora, que en conjunto suman nueve tantos.

Tigres Femenil es el equipo más goleador de la contienda y tiene en sus filas a Katty Martínez como la máxima anotadora de la competición (con 11 goles), seguida por Stephany Mayor con seis, María Sánchez y Belén Cruz, quienes han perforado la red enemiga en cuatro ocasiones.

Ambas escuadras se han enfrentado en tres cotejos de Liga oficiales, siendo las auriazules las ganonas en sus disputas ante las tijuanenses, tras vencerlas en todos sus enfrentamientos, mandándolas en nueve ocasiones a recoger el balón al fondo de su red; en sus disputas concentran su poder ofensivo en “Las Comadres del Gol” -“La Killer” Martínez, “Pollito” Cruz y “Stephiegol” Mayor-, que juntas han anotado cinco de los nueve gritos de gol que tienen en su haber.

Cristalizando un sueño que se inició un miércoles 3 de mayo de 2017, allá por rumbos de Toluca, Estado de México, se disputó oficialmente la Copa Liga MX Femenil con 12 participantes que representaron cabalmente a sus equipos de la Primera División, dando origen a lo que hoy en día conocemos como Liga MX Femenil, en la cual año con año constatamos su notoria evolución, donde cientos de jovencitas buscan dejar huella con trabajo y esfuerzo, a una competición en crecimiento continuo.

Si bien es cierto que año con año vemos en los lugares de honor a los mismos equipos, es por la seriedad que le ponen a la contienda, cosa que con el paso del tiempo han entendido e invertido otras escuadras para levantar su grado de complejidad.

“El que no arriesga, no gana”, me dijo un familiar nativo de Tecate, Baja California, y le doy la razón.