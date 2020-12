Raúl Jiménez agradece apoyo después de operación

A través de un video publicado en redes sociales el jugador dejó ver su agradecimiento por todas las muestras de cariño que ha recibido tras haber sido operado y estar en recuperación.

"Familia, amigos, fans. Gracias por todas las muestras de cariño que nos han hecho llegar,estamos muy contentos a pesar de que es un momento difícil", expresó el futbolista en el video,donde se aprecia la cicatriz en la cabeza tras la cirugía ..

En el mensaje posteado por el jugador, aparece acompañado por su esposa e hija, una bebé de nombre Arya nacida hace algunos meses.

El pasado 30 de noviembre el club Wolves, anunció que el jugador mexicano Raúl Jiménez sería operado después de la lesión que involucró un choque de cabezas con el jugador del Arsenal David Luiz, desde entonces no se conocía información acerca del estado de salud del futbolista hasta el día de hoy.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.