Diez cosas que pocos saben de Julio Urías

1 .- Superó a Fernando Valenzuela como pitcher mexicano con más ponches en postemporada, con 29; el ´Toro´ logró 26.

2 .-; Estableció marca de 13 ponches en Serie Mundial para un lanzador mexicano, rebasando los 10 de Jaime García con Cardenales de San Luis en 2011

3 .- Registra cinco apariciones en Serie Mundial, marca para un pitcher mexicano en Grandes Ligas (tres en 2018 y dos en 2020).

4 .- No perdió un solo juego en todo el 2020 (logró marca de ocho ganados y cero perdidos, en fase regular y postemporada).

5 .- Es el jugador más joven en lograr un rescate en la Serie Mundial, desde 1981.

6 .- De niño se sometió a cuatro cirugías por un tumor en el ojo izquierdo y es por eso que tiene el párpado caído, su visión es reducida.

7 .- Es egresado de la academia de los Diablos Rojos del México.

8 .- Finalizó la postemporada 2020 con récord de cuatro ganados y cero perdidos, un salvamento, cuatro bases y 29 ponches.

9 .- Debutó en Grandes Ligas con los Dodgers a los 19 años de edad.

10 .- Su nombre completo es Julio César Urías Acosta; nació el 2 de agosto de 1996 en Culiacán, Sinaloa, tiene 24 años de edad.

