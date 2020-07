¿Quién brillará en la duela?

ESTADOS UNIDOS.- La NBA se ha vuelto más interesante con la reactivación de la liga así también como las nuevas reglas de juego. Pero la pregunta más importante, es quiénes tendrán un mejor nivel de juego. Por lo que hice una lista de los jugadores que tendrán la mirada de millones en lo que resta del torneo 2019-2020.

1.- LeBron James (Los Angeles Lakers)

Sin duda alguna, LeBron encabeza la lista. Uno de los factores es la experiencia, siendo el jugador de esta lista con más Finales y temporadas jugadas. En esta última campaña se posiciona como el basquetbolista con el promedio de mayor asistencias, además debemos de considerar que ´King James´ es acompañado por Anthony Davis, quien es el jugador con mayor bloqueos por juego. Sin duda, LeBron es un amplio favorito para llegar a las Finales y mantener su racha de victorias como lo ha venido demostrando siendo el primero de la Conferencia.

2.- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Asi como es de dificil de pronunciar el apellido de Giannis, que se pronuncia de la siguiente manera (ah-det-oh-KOON-boh), es de complicado de ganarle a su equipo ya que son la franquicia con más juegos ganados y con los ojos cerrados podría decir que llegarán a la final, ya que no veo rival dentro de su conferencia que les pueda ganar. Antetokounmpo, es el jugador que tiene una mayor recuperación de pelotas bajo el aro, sumandole tambien que es el segundo jugador con mayor porcentaje de puntos por partidos, por lo que concluyo que es el jugador más completo de los cuatro .

3.- Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Kawhi es un letal detrás de la línea de tres, teniendo un porcentaje de 36.6% si no me creen, la prueba está, en que la temporada pasada en el juego 7, de las finales de conferencia del este, Leonard con un tiro de tres ponía en las finales a los actuales campeones, los Raptors. Es importante mencionar que los Clippers, han tenido una muy buena temporada debido al rendimiento del mismo Kawhi así como la participación de Paul George y Lou Williams. El segundo de la conferencia oeste, estadísticamente tiene ventaja de juegos ganados ante los Lakers que son primero pero al enfrentar a Houston tienen más fracasos por lo que creo que Leonard llevará a su equipo como mínimo a las semifinales. Es MUY importante saber que el jugador está pasando por una situación familiar, por lo que no llegó con el equipo a Orlando, pero se dice que se incorporará en los siguientes días.

4.- James Harden (Houston Rockets)

El número 13 de los Rockets, temporada tras temporada, pone al equipo de Texas a competir con los mejores equipos de la NBA. Harden quien ha ganado en dos ocasiones el MVP, en esta temporada promedio 36.7 puntos por partido, siendo el jugador con mayor anotaciones en la liga. El jugador con la barba más famosa, es el segundo basquetbolista con mayor efectividad para tiros de tres poniéndolo como el jugador más ofensivo de esta lista. En este torneo, finalmente James, podría ganar la final de conferencia, ya que está acompañado por Russell Westbrook, quien también fue MVP, y la leyenda dice que si hay dos MVP´s dentro de un mismo equipo, este va a llegar a la final.

Sin duda alguna estos cuatro jugadores serán el centro de atención, pero creo que los primeros dos son los favoritos para enfrentarse en la final.