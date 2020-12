¿Qué son las City Edition de los equipos de la NBA? Los jerseys que todos quieren

La NBA no sólo es la mejor liga de baloncesto a nivel mundial; también es una máquina de mercadotecnia, y sus franquicias saben bien cómo explotar todos los aspectos en cuanto a marketing y ventas se refiere.

Los uniformes no son la excepción, pues además es uno de los principales ingresos, entre patrocinios y ventas de camisetas en todo el globo.

A diferencia de lo que sucede en otros deportes, como el fútbol soccer, en la NBA los equipos no cambian de diseño en su uniforme cada temporada, sino cada varios años y dependiendo de las circunstancias: ya sea un cambio de nombre, una mudanza o algún otro suceso extraordinario.

Por ello, equipos como Chicago Bulls, Los Ángeles Lakers, Miami Heat, entre otros, siguen con sus tradicionales diseños desde que surgieron.

