La NBA se estaría preparando para recibir aficionados en los estadios

La nueva temporada de la NBA está a la vuelta de la esquina, y aunque en un principio se sugirió que la presencia de aficionados dentro de las arenas estaría descartada, recientes reportes indicarían que ya se estarían entregando memorandos a los equipos para ejecutar protocolos de salida y permitir que la afición regrese a los partidos.

Según Shams Charania, de The Athletic, las franquicias recibieron instrucciones sobre las normas sanitarias de seguridad que deberán establecer para garantizar el regreso seguro de los aficionados a los estadios.

All fans are required to wear masks (above age of 2), socially distance, undergo symptom surveys. Food and beverage are not allowed for those within 30 feet of court. Teams would have option to install a plexiglass behind benches. https://t.co/Rr0YMpebdb