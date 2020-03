¡Prohibido 'prohibir'!, en favor de la Fiesta Brava

En un inmoral movimiento más por debilitar a la industria cultural de la tauromaquia, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDHNL), Sofía Velasco Becerra, emitió el pasado 19 de febrero la recomendación 03/2000, donde conmina –en apariencia–, fuera de sus facultades y atribuciones de orden jurídico y legal al alcalde de Cadereyta Ernesto Quintanilla a "girar las instrucciones correspondientes, con el objeto de que, a la brevedad, se procedan a realizar las adecuaciones pertinentes al Reglamento Taurino, con la finalidad de prohibir el ingreso, a los espectáculos taurinos, a las personas menores de edad, sean niñas, niños o adolescentes".

El documento, el cual tiene una copia El Horizonte, alega en su carátula informativa que los derechos humanos supuestamente violados a la niñez y motivo de la recomendación son por falta de protección de la integridad física o psicológica de la niña, el niño y de la o el adolescente. Por Interés superior de las personas menores de edad. Y por una vida libre de violencia.

La ´recomendación´ según detalla en su texto, se fundamenta luego de haber examinado las evidencias recabadas en el expediente CEDH-2019/886/01/009/049/MP 106 y 108, con motivo de una queja iniciada (No dice por quién, amparándose en la protección de los datos personales), por presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas al personal del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Según se asienta en la ´recomendación´, "el análisis de los hechos y constancias se realiza bajo los principios de la lógica, la experiencia y la sana crítica", sin adjuntar en ningún momento, ni hacer referencia de estudios científicos o documentos avalados por peritos expertos y acreditados por alguna autoridad mexicana, que den justificación y sustento legal del tipo y grado de daño supuestamente recibido "por la falta de protección de la integridad física o psicológica de la niña, el niño y de la o el adolescente".

Como base para fundamentar su recomendación, la CEDHNL, ubica un antecedente ocurrido "el pasado 18 agosto de 2019 en Cadereyta, donde se realizó un espectáculo taurino en su plaza de toros, en la cual ingresaron, como espectadores, niñas, niños y adolescentes, sin que personas del servicio público municipal realizaran funciones de inspección y vigilancia, en cumplimiento a la prohibición de su ingreso".

Sin embargo, el reglamento taurino vigente municipal no consigna y no establece ningún tipo de prohibición de acceso a menores de edad a este tipo de espectáculos. Además, dicha ´recomendación´ viola el artículo 2 de la constitución mexicana, en el inciso A párrafo I y IV que dice:

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Y tal recomendación va en contra de la tradición y manifestación cultural que le ha dado identidad al municipio y se encuentra muy arraigada dentro de su cultura como son las corridas de toros.

Además, el párrafo 9º del artículo cuarto de la misma constitución establece que "toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural".

En su ´recomendación´, Velasco Becerra actuó en forma irregular, tanto en la recomendación de febrero de 2020, como en la medida cautelar de agosto de 2019, toda vez que en los referidos documentos no acredita una violación a los derechos humanos, ni un peligro inminente de que se cometa dicha violación, en los términos que lo establecen los artículos 40 y 45 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La recomendación no está debidamente fundada y motivada y no acredita fehacientemente ninguna violación a derechos humanos; Asimismo, en la recomendación de la CEDHNL no hay mención de ningún estudio o solicitud de informes a las autoridades para constatar el supuesto daño a niñas y niños.

Además, la recomendación está basada únicamente en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, del 8 de junio de 2015 del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

Con respecto a dicho documento cabe señalar lo siguiente:

Las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas no están basadas en evidencias concluyentes ni en estudios científicos que las sustenten.

El informe del Comité no señala que se deba prohibir la entrada a niñas y niños a espectáculos taurinos, sino que estipula que se deben "tomar medidas para proteger a niñas y niños en su calidad de espectadores", lo que implica que el Comité sí contempla la posibilidad de que niñas y niños sean espectadores en corridas de toros.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, al hacer las observaciones referidas, no tomó en cuenta otros derechos que pueden ser afectados, ni aspectos culturales de nuestro país.

Por otra parte, la CEDHNL no tomó en consideración, al momento de emitir su recomendación, lo marcado por la Convención sobre Derechos del Niño y la Ley General sobre Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen que deberán de garantizar al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten y a ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte así como que las autoridades deberán promover la participación.

Además todas las autoridades, federales, estatales o municipales están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas; niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.

Si estas omisiones son graves en cualquier autoridad, lo es más en un organismo cuya función primordial es la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.

Como organismo público, la CEDHNL –según su visión–, busca la consolidación de una cultura de respeto y protección a los derechos humanos, consagrados en las leyes vigentes y los instrumentos internacionales, sin embargo, con esta recomendación viola además los siguientes estatutos:

*Artículo 8 de la Ley de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes que dice: "Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley".

*Artículo 44. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

*Artículo 81. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento, así como a disfrutar de las manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su comunidad.

*Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.

*Artículo 83. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligados a establecer políticas tendientes a garantizar la promoción, difusión y protección de la diversidad de las expresiones culturales, regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes.

En consecuencia a esta serie de violaciones a los derechos humanos de los menores, la CEDHNL tampoco realizó una adecuada ponderación entre la solicitud que formula en su recomendación, a partir del derecho supuestamente vulnerado y algunos otros derechos que pueden estar en juego en caso de cumplirse con la prohibición solicitada, como el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones culturales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la cultura, entre otros.

Tampoco reparó la CEDHNL en los perjuicios injustificados que se puede causar con tal medida a la empresa de la plaza de toros.

Además, la CEDHNL al solicitar "se procedan a realizar las adecuaciones pertinentes al Reglamento Taurino", incurre en una clara e indebida invasión de competencias ya que es al cabildo quien tiene esa facultad y no la CEDHNL, que en el mejor de los casos, puede de acuerdo a su propia Ley "Proponer a las autoridades estatales y municipales que, en el ámbito de su competencia, realicen los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias...", pero de ninguna manera ese organismo autónomo está facultado para que, a través de una recomendación, solicitar a un Ayuntamiento la expedición y/o reforma de un reglamento y, mucho menos, determinando el sentido en que debe redactarse la norma.

El Horizonte intentó localizar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, Sofía Velasco Becerra para conocer los argumentos con los que se basó para emitir su ´recomendación´. En palabras de su asistente de prensa, Alejandra Bocanegra, ella le comunicaría a la titular nuestra intención de entrevistarla sobre el tema quedando de comunicarse, cosa que hasta el cierre de esta edición nunca ocurrió.