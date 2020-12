Otra caída de los campeones: Dame Lillard brilla en triunfo de Portland sobre Lakers

Damian Lillard sin duda es uno de los mejores jugadores que hay en la NBA hoy por hoy, y aunque muchos expertos aseguran que el equipo donde milita poco le ayuda, la realidad es que él sigue luciéndose partido a partido y en esta ocasión los Lakers fueron su víctima.

Precisamente los campeones de la liga recibieron a los Trail Blazers de "Dame Time", en el duelo que se llevaba todos los reflectores del lunes.

?? JUST ?? BE ?? GREAT ?? A game-high 16 first half points for @gtrentjr ! pic.twitter.com/wSYIIBFuSK

Los Lakers saltaron con LeBron, Davis, Gasol, Caldwell-Pope y Dennis Schroder y no se guardaron nada, frente a Lillard, Derrick Jones Jr., Covington, Turkic y CJ McCollum.

El juego fue muy parejo en general pero finalmente los de Portland se impusieron 115-107.

El mejor de la noche para los campeones sin duda fue el Rey James, con 29 puntos, 6 asistencias y 9 rebotes, jugando un total de 35:55 minutos; sin embargo, Damian Lillard salió en plan grande y así terminó el partido, con 31 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.

?? @Dame_Lillard scores 21 of his 31 PTS in the 2nd half to lift the @trailblazers in Los Angeles! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/ze3XgssBhD