Piloto Marc Márquez sufre aparatoso accidente a 160 km/h y sobrevive

España.- El piloto Marc Márquez, seis veces Campeón de la Moto GP, sufrió un aparatoso accidente durante la primer carrera de la temporada, la cual se disputaba el pasado domingo, en el circuito de Jerez de la Frontera.

El accidente ocurrió en una de las últimas vueltas de la competencia, cuando Márquez peleaba por el segundo puesto ante Maverick Viñales.

De forma sorpresiva, Márquez pierde el control de su motocicleta y tocó el borde de la pista, saliendo disparado contra el pavimento; el piloto dio varias vueltas sobre las piedras y quedó arrodillado, con un fuerte dolor en el brazo.

Personal médico ingresó a la pista y lo llevó a un hospital con un cuello ortopédico; Márquez sufrió una "fractura diafisaria transversal en el húmero derecho", informó Honda en un comunicado.

@marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery!