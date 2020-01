Pide pastor 50 mil millones de dólares para poder 'revivir' a Kobe Bryant y su hija Gigi

A través de las redes sociales se ha vuelto viral la extraña petición de un pastor africano que pide 50 mil millones de dólares para poder revivir a Kobe Bryant y a su hija Gianna Maria.

De acuerdo con un medio internacional, el padre Nigel Gaisie de Ghana, aseguró que tiene la capacidad para regresar a la vida al astro de la NBA, pero ocupa tener algo a cambio.

Gaisie relató que a través de un sueño viajó al mundo de los espíritus y recibió un mensaje por parte de Dios.

"Él (Dios) me llevó a ese mundo y vi caer a un gran hombre, al cual América llora su muerte. El señor me dio instrucciones de anunciarle a su familia (de Kobe), a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero que el señor no ha sancionado su muerte", explicó.

El padre Gaisie argumentó que para regresar a la vida a Kobe y a su hija necesita pagarle los 50 mil millones de dólares a Dios a manera de diezmos y ofrendas.

"Sin el dinero, no puedo traerlo ni a él ni a la niña de regreso, lamentablemente", advirtió Gaisie.