Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks: la final inesperada de la NBA arranca hoy

Esta noche arrancan las Finales de la NBA con dos equipos que en un principio no partían como favoritos para llegar a los últimos partidos de la temporada: Phoenix Suns y Milwaukee Bucks.

Si bien los dos equipos se componen de rosters bien armados y con figuras consolidadas, existían otras franquicias que partían como favoritas para alcanzar las Finales en los pronósticos de principios de temporada: Brooklyn Nets, LA Clippers, Utah Jazz, Philadelphia Sixers y por su puesto los campeones Lakers.

Sin embargo, conforme avanzó la temporada, los Phoenix Suns fueron de menos a más y cuando llegaron a su tope, se mantuvieron constantes, de la mano de Chris Paul: el base de 36 años que llegó a la franquicia de Arizona precisamente para superar las metas del equipo.

Por otro lado, los Milwaukee Bucks liderados por Giannis Antetokounmpo debían enmendar el fracaso que supuso la temporada pasada: y una vez instalados en Playoffs dieron un golpe sobre la mesa eliminando a los grandes favoritos, los Brooklyn Nets.

