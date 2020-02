Philip Rivers sale de Chargers; será agente libre

La franquicia anunció este lunes que Philip Rivers se convertirá en agente libre y no estará con el equipo para la próxima campaña.

El gerente general Tom Telesco dijo en un comunicado que mientras el equipo evaluaba los posibles escenarios con Rivers, fue evidente que lo mejor para ambas partes sería "darle vuelta a la página de lo que ha sido realmente un periodo sobresaliente".

Rivers fue elegido por los Giants de Nueva York en la cuarta selección del draft de 2004 pero fue transferido a los Chargers en el último día del draft a cambio de Eli Manning.

Rivers llegó a establecer 30 récords de franquicia con los Chargers. Sus 224 juegos consecutivos como quarterback titular en temporada regular representan la segunda mayor cantidad entre los quarterbacks en la historia de la NFL y sus 123 victorias lo colocan en la novena posición en ese rubro.

Rivers es uno de apenas seis quarterbacks en rebasar las 50,000 yardas aéreas en su carrera y sus 397 touchdowns son la sexta mayor cifra.

Los Ángeles terminó la temporada pasada con marca de 5-11 y cuenta con la sexta selección general del draft de abril. Los Chargers también cuentan con Tyrod Taylor, que estará llegando a su 10ma campaña y suma 46 actuaciones como quarterback titular con Buffalo y Cleveland.