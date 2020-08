Muere Clifford Robinson, exjugador de NBA a sus 53 años

ESTADOS UNIDOS.- El expívot de los Trail Blazers Clifford Robinson, que jugó con el equipo de Portland dos Finales de la NBA, falleció a la edad de 53 años, de acuerdo a la información ofrecida este sábado por la propia franquicia y la Universidad de Connecticut, donde se formó.

No se dio la causa de la muerte, aunque el exentrenador de los Huskies de Connecticut Jim Calhoun dijo que Robinson sufrió un derrame cerebral hace dos años y medio.

Apodado "Tío Cliffy" y conocido por su diadema de marca registrada, Robinson pasó 18 temporadas en la NBA, ganando el premio al Sexto Hombre del Año en 1993 y fue seleccionado una vez al Partido de las Estrellas.

Robinson fue el pionero de los jugadores que sin tener una estatura de pívot natural ocupó ese puesto en los Trail Blazers con gran éxito.

Su racha de 461 juegos consecutivos jugados con los Trail Blazers sigue siendo un récord de franquicia, y Robinson se coloca entre los líderes de todos los tiempos del equipo en tapones (segundo), puntos (quinto), partidos disputados (quinto), robos (sexto), triples (7º) y rebotes (10º).

También jugó para los Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors y New Jersey Nets.

Llegó al Partido de las Estrellas de la NBA de 1994 y fue incluido en dos segundos equipos de la NBA All-Defensive con un promedio de 14,6 puntos y 4,6 rebotes en 1.380 encuentros disputados en su carrera, la decimotercera mayor cantidad en la historia de la NBA.

Robinson, oriundo de Buffalo, Nueva York, fue la pieza central de los primeros equipos de Calhoun en UConn de 1985 a 1989, ayudando a guiar a los Huskies desde el fondo del Big East hasta el campeonato NIT de 1988.

La Universidad de Connecticut retiró el No.00 de Robinson en el 2007.

The NBA family is deeply saddened by the passing of Clifford Robinson, an NBA All-Star, a Sixth Man Award winner and an All-Defensive Team selection during his 18-year career. We send our heartfelt condolences to his family and friends. pic.twitter.com/wghF10w9yk