¡Buenas noticias para los Clippers! Paul George firmó una extensión de contrato

En las últimas horas, se comenzó a especular sobre un posible intercambio entre Houston Rockets y LA Clippers: James Harden por Paul George.

Sin embargo, el equipo angelino terminó con las especulaciones luego de anunciar oficialmente una extensión de contrato con el alero.

