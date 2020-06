Pau Donés, fan de... ¡Barcelona y Messi!

España.- El líder de Jarabe de Palo, Pau Donés, dejó de existir, y con él se fue su afición por el Barcelona... y por Lionel Messi. Ayer martes, en su casa de Bagergue, el pueblo más alto del Vall d´Aran, falleció Donés, quien alguna vez reconoció que no era muy futbolero, pero era "bastante culé".

En entrevista concedida hace tres años a Mundo Deportivo, sobre el escenario del Liceu, el cantante señaló que un día se levantó allí a las cinco de la mañana y menos de 24 horas después estaba tocando en el Times Square Garden de Nueva York.

Pau Donés, quien falleció a causa del cáncer que padecía desde 2015, expresó entonces: "Le pido al presente que sepamos vivir con intensidad y vivir con urgencia, eso es lo importante, que tengamos cuenta que la vida es un regalo y disfrutemos de ese regalo a tope".

Asimismo, aunque sostuvo que no era muy aficionado al futbol: "Sí me gusta el futbol. Lo que sí soy es bastante culé". Y, como buen seguidor blaugrana, después de haberse vestido con estos colores una vez en un concierto de Las Vegas, Pau elogió la figura de Messi: "Es bestial, es un jugador alucinante. Cada vez que no marca lo defenestran y cuando vuelve a marcar lo vuelven a endiosar".

En ese tiempo, Luis Enrique vivía sus últimos días en el banquillo del Barça yPau Donés se deshizo en elogios al asturiano: "Luis Enrique es un gran entrenador. Realmente me sabe mal que se vaya porque debe estar hasta las narices de tanta presión, pero es un grandísimo entrenador. Un tío magnífico, serio, y un apasionado del fútbol. Qué pena que se vaya, en serio. Es un tío que me transmite unos valores de seriedad y de compromiso impresionantes. Sustituir a Pep era algo difícil y Luis Enrique lo ha hecho".

Así, aunque el vocalista de Jarabe de Palo, un grupo de rock español que se formó en 1995 y cuyo mayor éxito fue La Flaca, que vendió millones de copias en varios países, se había confesado poco futbolero, habló toda la tarde hablando de sus recuerdos culés.

Recordó cuando "Koeman marcó el golazo en Wembley luego bajamos con los colegas a celebrarlo a Canaletes", o cuando "mi agente, un forofo culé, se compró el satélite para ver los partidos del Barça cuando estábamos de gira en Estados Unidos, ya sea en el camerino o en la furgoneta si estamos viajando".

Pau Donés¡ vivió hasta sus últimos días muy concienciado de su enfermedad y luchando por ayudar a los que también la padecían. Muestra de esto fue que consiguió llevar al Camp Nou a Marc, un pequeño enfermo de cáncer.

"Fue muy especial. Quisimos llevar a Marc al futbol y el Barça nos atendió muy bien, nos invitó al palco y nos trató de maravilla", expresó en la citada entrevista.

Dijo entonces, que ´Humo´ era la primera canción de amor a la vida que había escrito: "Es un tema del cual estoy muy contento, escrito con mucha honestidad, muy directo, e incluso, un poco duro, pero es una canción muy bonita".

Dicha tonada, rezaba: "Ahora, que solo me queda esperar a que llegue la hora". Para desgracia de sus seguidores y de la música hecha en España, esa hora llegó.

