Es tan grande... ¡como su equipo!

Estos fans resisten todo, en especial el ´hate´ que les ´llueve´ cada temporada.

En la mesa de El Horizonte nos visitaron: Osvaldo Rodríguez, Lolis Orozco, Diana González y Eliel Matron, quienes son integrantes de Patriots Nation Monterrey, una de las comunidades de fans de NFL más organizada y con miembros muy fieles.

La ´nación regia´ que apoya a los Patriotas de Nueva Inglaterra es una de las comunidades más grandes, que en los últimos años se ha fortalecido, y que mantiene la calma ante las críticas; se enfoca en su sana convivencia, esa que disfrutan cada domingo en compañía de la familia.

"El club tiene cuatro años que se formó, en octubre de 2016, desde esa fecha fuimos coincidiendo algunas personas en el mismo lugar, que ahora es nuestra casa club, en Wingstop Micrópolis. Se empezó a hacer un grupo de WhatsApp y así se fueron sumando más elementos", nos platica Osvaldo Rodríguez, parte del Consejo de este club.

"El grupo pasó por un declive y estuvo a punto de ya no existir, vimos que tener un presidente no era lo más viable así que creamos un Consejo", destacó Rodríguez.

Patriots Nation Monterrey llega a manejar hasta 200 personas en una sola reunión, y en su página están inscritos más de 4,000 miembros.

"Cada decisión tiene que pasar por la mesa y hacemos votación. La visita aquí se pasó por la mesa y ya después invitamos a integrantes", destacó.

Y para que todo funcione como una máquina bien aceitada, como si fuera comandada por el mismo Bill Belichick, tienen que intervenir las manos de una mujer.

"Soy la que toma el voto decisivo, ya que son cuatro caballeros y yo quienes formamos el Consejo. A veces yo les estoy poniendo gorro como digna mujer. Es necesario que alguien les jale las orejas", argumenta Lolis, quien es una experta en el deporte de las tacleadas.

También nos cuenta que el grupo tiene una característica muy padre: "Existe una credencial oficial de los Patriotas que tiene su número específico".

"Estar en el club es una experiencia muy padre, pero muy agotadora. Es impresionante juntar a todos.

Hace dos años logramos meter en nuestra sede a 308 personas... ¡es un récord!", nos platica.

¿Y CÓMO EMPEZARON A IR?

Diana González, integrante del club, nos cuenta que ella empezó a ir sola a un restaurante y luego ya se unió su novio. ´´Después vía redes sociales me entero de que los fans de Pats se reunían en otro lugar, así que decido ir. Llegué y vi todo adornado; todos me recibieron muy amables. Me sentí en casa", nos narra.

Por su parte, Eliel Matron vivió un tema similar. "Puse en un buscador y lo primero que me apareció fue Patriots Monterrey... y desde hace dos años acudo con ellos a ver los juegos. Te hacen sentir en casa, no conoces a nadie y terminas siendo familia", afirma.

COVID-19 NO LOS ´TACLEA´

Aunque la contingencia sanitaria impide las reuniones, la interacción por redes sociales no se detiene y ahí hacen dinámicas en las que se regalan productos oficiales de los Patriots, los cuales les hace llegar la misma franquicia, ya que están reconocidos oficialmente ante el club.

Mujeres, hombres, niños, familias completas, no hay distinción para que la personas que gusten de los Patriots se unan. "Hay respeto siempre, se reciben a todas las persona sin importar su género o gustos. Se tienen las puertas abiertas", señala Lolis.

Busca a este club y, si quieres unirte, no lo dudes... ¡son Patriots Nation Monterrey!