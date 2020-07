Patrick Mahomes Pega home run con ´casa llena´

Kansas CIty.- Los Reales anunciaron ayer martes la incorporación de Mahomes, el estelar quarterback que guio a los Chiefs de Kansas City al campeonato de la NFL la pasada temporada.

Mahomes fue previamente un prospecto en el béisbol. Los Tigres de Detroit le tomaron en el draft de 2014.

"Me honra ser dueño parcial de los Reales de Kansas City", dijo Mahomes en un comunicado. "Amo a esta ciudad y a toda a su gente. Esta oportunidad me permiten asentar más mis raíces en la comunidad, lo cual me entusiasma".