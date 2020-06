Patricio Llanes: Con buena ´mano´... ¡para el handball!

MONTERREY,- Formar parte de una familia que se caracteriza por ser de deportistas de alto rendimiento (su padre como jugador de futbol soccer y su hermano sobresaliendo en el futbol americano), sin duda es una motivación para Patricio Llanes, quien hoy es uno de los prospectos más destacado en el handball.

´Pato´, como se le conoce en el balonmano, es hijo de una estrella del balompié mexicano, Ricardo Llanes Toro, quien defendió en un tiempo los colores de los Tigres de la UANL... y su hermano es Jonathan Llanes, que fuera pateador con los Auténticos Tigres, con quienes levantó el título de la ONEFA en varias ocasiones.

Con estos antecedentes y poseedores de cualidades físico-atléticas importantes, Patricio en este momento es miembro de la Selección de Nuevo León en la categoría Cadetes, la cual se sigue preparando para los Juegos Nacionales.

El inicio de su actividad en el handball no fue nada sencillo para ´Pato´, ya que su padre atravesó por una grave enfermedad, lo que limitó mucho el traslado de su hijo a las prácticas.

Patricio en ese entonces estudiaba en la primaria Club de Leones #5, y conoció el balonmano cuando cursaba el cuarto año, donde se organizó un torneo por grupos y pudieron llevarse el Campeonato. Sin embargo, y pese al título que obtuvieron, el joven jugador aún no se sentía atraído por esta disciplina.

"En cuarto, durante la clase de educación física, nos enseñaban handball, ya que la idea era que formáramos parte del Club Leones, pero la realidad es que aún no me sentía atraído por él. Luego en sexto también seguí practicándole, pero se puede decir que me enamoré de este deporte hasta segundo de secundaria, cuando ya me llamaron a la selección... y desde ese momento lo considero como parte de mi vida", explicó ´Pato´ Llanes.